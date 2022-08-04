Минтруд назвал число нанятых через центры занятости беженцев с Украины

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В центры занятости за помощью в поиске работы обратились порядка 10 тыс. граждан, вынужденно прибывших на территорию России с территории Украины, ДНР и ЛНР, из них 7 тыс. трудоустроены. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве добавили, что центрами занятости сформирована база вакансий из более чем 91 тыс. предложений о работе, с учетом разных жизненных обстоятельств приезжающих. Около 17 тыс. вакансий о работе — с предоставлением жилья.

«Специалисты центров занятости также работают в центрах временного размещения. В каждом регионе работает горячая линия, куда могут обратиться прибывшие граждане за получением консультации», — сказали в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, для беженцев на портале «Работа России» открыт специальный раздел со ссылками на поиск временной работы. По состоянию на 2 августа доступно около 500 тыс. краткосрочных вакансий, отметили в ведомстве. Также вносятся изменения в программу переобучения, подчеркнул Минтруд: беженцы, которые уже начали процесс получения гражданства, смогут получить востребованные на локальном рынке труда знания бесплатно.

По состоянию на 24 июня в России находятся более 1,5 млн прибывших с Украины, из ДНР и ЛНР. Формально именно статусом беженца они не обладают. Эвакуированные могут рассчитывать на получение временного убежища (ВУ), разрешения на временное проживание (РВП) или гражданства. Все эти статусы дают право на работу, ранее беженцы рассказали РБК о проблемах с трудоустройством в России.