Городской суд Минска сообщил об аресте 1063 человек на протестных акциях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
МИД назвал инсинуациями сообщения о платном вывозе россиян Политика, 18:40 Дочь сообщила о смерти исполнительницы песни «Ягода-малина» Общество, 18:39 СМИ сообщили о переговорах «Манчестер Сити» о трансфере игрока «Наполи» Спорт, 18:36 Правозащитники сообщили об освобождении до 1000 задержанных на протестах Политика, 18:33 Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями Общество, 18:33 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 18:33 Внутренние войска стали уезжать с площади у Дома правительства в Минске Политика, 18:31 Власти напомнили о запрете на массовые мероприятия в школах до 2021 года Общество, 18:30 Турецкая Enka купит бывшее здание Минэкономразвития за 2,7 млрд руб. Бизнес, 18:25 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:25 В России предложили создать 300-рублевую купюру Общество, 18:18 Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб. Общество, 18:16 Сбербанк продолжит бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту Финансы, 18:13 Силовики со спецтехникой выдвинулись в центр Минска Политика, 18:09
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Городской суд Минска сообщил об аресте 1063 человек на протестных акциях

Фото: AP
Фото: AP

За участие в акциях протеста в Минске 11 и 12 августа арестовали 1063 человек. Это следует из данных, опубликованных Минским городским судом.

Как отмечается на сайте суда, список опубликован «в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях».

В списке с арестованными 12 августа значатся 503 фамилии. Накануне суд разместил список арестованных 11 августа, в котором указаны 560 человек.

Срок ареста варьируется от семи до 25 суток.

В МВД Белоруссии отвергли издевательства над задержанными
Общество
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. В штабе Тихановской с этими данными не согласились, сообщив, что она получила 70–80% голосов.

Как рассказали РБК жители Минска, они в течение нескольких дней не могут выяснить судьбу своих родственников и знакомых, задержанных в ходе протестных акций.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

В белорусском МВД 14 августа сообщили, что в стране заработает горячая линия для информирования граждан о местонахождении задержанных участников акций протеста в городах республики. Также в ведомстве предлагают оставить контактную информацию для обратной связи, в случае если информации о каком-либо гражданине нет в списках правоохранительных органов.

Теги: Минск, суд, задержание
Материалы по теме
МВД Белоруссии открыло горячую линию для поиска задержанных граждан
Общество
В МВД Белоруссии отвергли издевательства над задержанными
Общество
В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter