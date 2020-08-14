Городской суд Минска сообщил об аресте 1063 человек на протестных акциях

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За участие в акциях протеста в Минске 11 и 12 августа арестовали 1063 человек. Это следует из данных, опубликованных Минским городским судом.

Как отмечается на сайте суда, список опубликован «в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях».

В списке с арестованными 12 августа значатся 503 фамилии. Накануне суд разместил список арестованных 11 августа, в котором указаны 560 человек.

Срок ареста варьируется от семи до 25 суток.