Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом в соответствии с постановлением Совета Министров, передает БелТА.

Это постановление от 15 августа официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе говорится, что правительство должно сложить полномочия в соответствии со статьями Конституции Белоруссии и закона «О Совете Министров Республики Беларусь».

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому члены правительства продолжат осуществлять свои полномочия до того, как глава государства сформирует новый состав Совета министров.

Материал дополняется