Мишустин назвал бедой впечатления туристов от пограничных переходов

Из-за отсутствия нормальных переходов впечатление у людей, которые едут в страну, теряется, считает премьер. Он отметил, что на Дальнем Востоке лишь четыре из 58 пунктов пропуска находятся в более-менее приличном состоянии

Михаил Мишустин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал программу по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке. Об этом он заявил при посещении временного пункта пропуска у моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Глава правительства обратил внимание, что на Дальнем Востоке четыре из 58 пунктов пропуска находятся в более-менее приличном состоянии, а остальные не готовы. Он назвал ситуацию безобразием, отметив, что с 2016 года, когда функции Росграницы были переданы Минтрансу, «можно было какой-то порядок навести». Премьер предложил «рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами», и обещал, что правительство займется этим вопросом по его возвращении из командировки по Дальнему Востоку.

«Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение <...>, а здесь, к сожалению, беда», — констатировал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Правительство отметило низкое исполнение программы строительства пограничных переходов еще в прошлом году, «на что было обращено внимание министру транспорта», заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что Минтрансу нужно «более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре».