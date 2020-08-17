Мишустин назвал бедой впечатления туристов от пограничных переходов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 18:36 «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 31 августа Общество, 18:31 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 18:16 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:15 В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса Общество, 18:15 В правительстве Германии сообщили о контактах с Тихановской Политика, 18:13 «Калашников» объявил о создании автомата под патрон стандарта НАТО Общество, 18:10 Проблемы поколения Z: советы психологов Совместный проект, 18:06 Вклад в банке против биткоина. Как сохранить свои деньги Крипто, 18:05 Жулин назвал нахождение у власти Лукашенко лучшим решением для Белоруссии Спорт, 18:03 Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам обвинили в трех нарушениях закона Спорт, 18:02 В «Спартаке» назвали болезнь Тедеско Спорт, 18:01 «Да я только одним колесом». 7 неожиданных ситуаций для штрафа ГИБДД Авто, 17:59 Kia показала обновленный Rio для России Авто, 17:57
Общество ,  
0 

Мишустин назвал бедой впечатления туристов от пограничных переходов

Из-за отсутствия нормальных переходов впечатление у людей, которые едут в страну, теряется, считает премьер. Он отметил, что на Дальнем Востоке лишь четыре из 58 пунктов пропуска находятся в более-менее приличном состоянии
Михаил Мишустин (слева)
Михаил Мишустин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал программу по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке. Об этом он заявил при посещении временного пункта пропуска у моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Глава правительства обратил внимание, что на Дальнем Востоке четыре из 58 пунктов пропуска находятся в более-менее приличном состоянии, а остальные не готовы. Он назвал ситуацию безобразием, отметив, что с 2016 года, когда функции Росграницы были переданы Минтрансу, «можно было какой-то порядок навести». Премьер предложил «рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами», и обещал, что правительство займется этим вопросом по его возвращении из командировки по Дальнему Востоку.

«Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее — там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение <...>, а здесь, к сожалению, беда», — констатировал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»
Общество
Михаил Мишустин (справа)

Правительство отметило низкое исполнение программы строительства пограничных переходов еще в прошлом году, «на что было обращено внимание министру транспорта», заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что Минтрансу нужно «более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре».

В апреле 2006 года президент Владимир Путин потребовал решить пограничные проблемы, модернизировать погранпункты и «прекратить практику, при которой таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются там в экономическом экстазе». Для этого в 2007 году была создана Росграница. За нею были закреплены полномочия по обустройству государственной границы России, а также создание, развитие и обеспечение деятельности пунктов пропуска через госграницу. В феврале 2016-го ведомство упразднили, а его функции передали Минтрансу.

В 2016 году Минтранс оценивал модернизацию пограничных пунктов пропуска в России в 250 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Визит Мишустина на Дальний Восток начался на прошлой неделе и продлится до 18 августа. Во время посещения Камчатки премьер заявил, что приток молодежи в регион сократился не только из-за денег, но и из-за нехватки советской романтики. Чтобы ее вернуть, нужно повысить качество жизни на Камчатке, считает он.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Мишустин, граница, пограничные пункты
Материалы по теме
У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус
Политика
Мишустин заявил о возможности продления льгот в ТОР после 2025 года
Общество
Мишустин заявил о необходимости вернуть советскую романтику на Камчатку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter