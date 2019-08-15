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Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,59%) прогноз БКС к 14.08.20
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Общество ,  
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WP узнала о выявленном при вскрытии Эпштейна переломе подъязычной кости

Во время вскрытия тела американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, эксперты обнаружили множественные переломы шеи, в том числе перелом подъязычной кости. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Такой перелом более характерен для жертв убийств, погибших от рук душителей, однако, отмечают судмедэксперты, подобное может случиться и при самоубийстве, особенно если погибший был немолод. По данным исследования, опубликованного в Таиланде в 2010 году, примерно в четверти случаев самоубийств у мужчин случается этот перелом, отмечает газета.

Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, в бюро которой проводилась процедура вскрытия, отнесла перелом подъязычной кости к ожидаемым находкам, пишет WP. По ее словам, ни один факт, выявленный при вскрытии, не может оцениваться без связи с остальными обстоятельствами.

Общество
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

Тело 66-летнего миллиардера Эпштейна, арестованного по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними, было найдено в камере следственного изолятора на Манхэттене 10 августа.

В 2008 году против Эпштейна уже вели расследование по похожему обвинению, однако тогда все завершилось сделкой со следствием, в рамках которой он отделался приговором к 13 месяцам тюремного заключения, признанием вины и выплатой компенсаций своим жертвам. Летом 2019 года расследование в отношении финансиста было возобновлено из-за новых эпизодов и деталей.

Генеральный прокурор Уильям Барр ранее назвал смерть «очевидным самоубийством». Представители Минюста отказались прокомментировать WP новые данные о вскрытии тела Эпштейна.

Теги: вскрытие, миллиардер, суицид
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