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Адвокаты заявили о планах добиться компенсации из имущества Эпштейна

Женщины, обвинившие американского финансиста Джеффри Эпштейна в секс-торговле несовершеннолетними, будут добиваться получения компенсации. Об этом сообщает NBC News.

«Уголовное дело прекращено со смертью Эпштейна. Но судебный процесс против его имущества продолжается», — сказал телеканалу адвокат Рон Кьюби.

Защитник добавил, что истцы по делу Эпштейна должны будут подать иск о заморозке его активов до начала гражданского судебного разбирательства по его имуществу.

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Адвокат Лиза Блум также заявила от лица пострадавших, что гражданское дело против Эпштейна будет продолжено. «Жертвы заслуживают получения компенсации за причиненный им на всю жизнь ущерб. Мы только начали», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

Прокурор Джеффри Берман тоже сообщил, что гособвинение продолжит отстаивать интересы пострадавших и вести расследование.

Накануне 66-летний миллиардер Джэффри Эпштейн покончил с собой в камере следственного изолятора Манхэттена. В июле ему предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними. При этом в 2008 году Эпштейн признал себя виновным в склонении девушек младше 18 лет к занятию проституцией. Он заключил сделку со следствием, и его приговорили к 13 месяцам тюрьмы и выплате компенсаций.

Теги: торговля людьми, компенсация
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