Адвокаты заявили о планах добиться компенсации из имущества Эпштейна

Женщины, обвинившие американского финансиста Джеффри Эпштейна в секс-торговле несовершеннолетними, будут добиваться получения компенсации. Об этом сообщает NBC News.

«Уголовное дело прекращено со смертью Эпштейна. Но судебный процесс против его имущества продолжается», — сказал телеканалу адвокат Рон Кьюби.

Защитник добавил, что истцы по делу Эпштейна должны будут подать иск о заморозке его активов до начала гражданского судебного разбирательства по его имуществу.

Адвокат Лиза Блум также заявила от лица пострадавших, что гражданское дело против Эпштейна будет продолжено. «Жертвы заслуживают получения компенсации за причиненный им на всю жизнь ущерб. Мы только начали», — написала она в своем аккаунте в Twitter.