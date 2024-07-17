Митрополит назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

По словам Илариона, с обвинившим его в домогательствах Георгием Сузуки он познакомился, когда еще был главой ОВЦС, по переписке. Митрополит заявил, что келейник и его мать вымогали у него €384 тыс.

Митрополит Иларион (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев) рассказал РБК, что с обвинившим его в домогательствах Георгием Сузуки познакомился заочно, еще когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Иларион был главой ОВЦС до июня 2022 года, когда его освободили от должности и назначили митрополитом Будапештским и Венгерским. Он уже управлял этими епархиями с 2003 по 2009 год. Священнослужитель объяснил назначение «крутым поворотом» дороги и требованиями «общественно-политической ситуации», отметив, что это не связано с недостатками в работе ОВЦС.

По словам митрополита, когда он был главой отдела, ему в числе писем от членов Японской Церкви поступило сообщение от Георгия Сузуки (по паспорту — Джордж), который написал о желании служить Церкви. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал, что хочет приехать и стать его келейником (помощником), священнослужитель согласился. На тот момент Сузуки было 20 лет, рассказал митрополит.

«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда). Осенью 2023 года она приехала на 7 недель. Она требовала оплачивать ее расходы, под разными предлогами вымогала деньги — не напрямую, а через «сына». А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять. Из-за этого росло напряжение между ним и моими помощниками. В дальнейшем оно переросло в открытый конфликт», — заявляет он.

По словам Илариона, взаимоотношения между Вероникой и Георгием Сузуки были «странные». «Он был все время как будто зомбирован, говорил ее фразами. Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец, она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями. При помощи скрытых устройств он начал регулярно записывать мои разговоры. Возможно также, вел видеосъемку скрытой камерой. Об этом я тогда, разумеется, не знал», — рассказывает Иларион.

В начале января 2024 года Сузуки неожиданно уехал. Перед этим он жаловался на здоровье и отлучался, объясняя это необходимостью проведения анализов, отмечает митрополит. Также юноша просил у него денег, объясняя это тяжелым положением семьи. Иларион подчеркивает, что на момент отъезда Сузуки не знал о «преступлениях», которые тот совершил в Венгрии.

Вероника Сузуки заявила в переписке, что Георгий уехал в Токио, «так как ему нужна длительная физическая и эмоциональная реабилитация». Митрополит предложил выплачивать келейнику ежемесячное пособие в размере €2 тыс., «предполагая, что его отъезд связан с состоянием его и ее здоровья». Однако женщина «дала понять», что Георгий «собрал большой архив материалов» о личной жизни Илариона и может его опубликовать, если последний не заплатит «большую сумму». Как рассказал митрополит, 18 января Вероника Сузуки запросила €384 тыс., заявив, что средства следует перевести ей — так она сможет «контролировать деньги и направить их на полезное» для Георгия.

Иларион ранее приводил «РИА Новости» выдержки из переписки с Вероникой Сузуки. Так, в сообщении 18 января женщина написала: «Та сумма, которую вы предложили выплачивать в течение долгих лет, будет лучше для всех закончить эту тему сразу, получив сумму за конкретный срок например, 16 лет. Вы переведете эту сумму на мой счет, в один из японских банков или другим способом. Я смогу контролировать деньги и направить их на полезное для него».

Обвинения митрополита

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство. При этом она была категорически против того, чтобы какие бы то ни было деньги перечислялись на его счет. Даже ежемесячное пособие. Финансовая независимость могла бы дать ему и психологическую независимость от нее, а этого никак нельзя было допустить. 20 января она прислала мне реквизиты своего банковского счета в надежде на то, что сумма придет в ближайшие дни», — говорит митрополит.

Но на следующий день, по словам Илариона, он обнаружил, что епархиальный дом обокрали, похитив ценные вещи из сейфа. То, что он сразу не заметил кражи, митрополит объяснил тем, что не заглядывал в сейфовую комнату. По его словам, похититель украл сначала ключи и при их помощи открыл как саму комнату, так и сейф. Священнослужитель вызвал полицию. Под подозрение сразу попал Сузуки, позже это подтвердилось данными видеокамер, говорит Иларион. Также были взяты отпечатки пальцев и пробы ДНК. Георгия Сузуки объявили в розыск.

Митрополит заявил, что в ходе расследования вскрылись и другие подробности: например, у Сузуки были фальшивые российские водительские права, с их помощью через знакомого Илариона он получил настоящие венгерские. «Обнаружилось также, что еще до приезда в Венгрию он был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств, а во время пребывания в Венгрии и в поездках, в том числе в Японию, регулярно посещал сайт детской порнографии», — добавил священнослужитель.

«Когда я все это узнал, я принял для себя решение отказаться от какой-либо материальной помощи этой семье» — говорит Иларион.

Обвинения Сузуки

Георгий Сузуки ранее заявил о домогательствах со стороны митрополита Илариона и опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с митрополитом. При этом Сузуки не отрицает того, что «взял» из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму €30 тыс.

Иларион отвергает обвинения в домогательствах и говорит, что готов ответить на них в суде и оспорить подлинность выложенных в сеть материалов. По его словам, Вероника Сузуки в феврале (после того как митрополит обнаружил, что из его квартиры пропали ценные вещи) пригрозила, что сумма, которую она требовала, может вырасти. «Подумайте о себе, будет очень жаль, что ваша карьера закончится печально. Люди злы и все грехи церкви повесят на вас. Договор между нами важнее для вас, чем для нас. Но все будет уничтожено только после получения денег, а не до», — цитирует ее сообщение от 1 февраля митрополит.

Иларион в разговоре с РБК обвинил Веронику Сузуки в том, что она «сама не работает и не позволяет зарабатывать деньги честным путем» Георгию. Он также говорит, что Сузуки «долгие годы состояла в «духовной» связи с печально известным иеромонахом, теперь уже бывшим, Сергием Романовым».

Венгерская полиция отказалась от комментариев РБК по этому делу «в интересах защиты личных данных».