Митрополит Иларион объяснил свой уход словами «не вписался в поворот»
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев), бывший глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, объяснил свое отстранение от этой должности «крутым поворотом» дороги и требованиями «общественно-политической ситуации», сообщает ТАСС.
Иларион 11 июня провел последнюю службу в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, где он был настоятелем. После литургии он попрощался с прихожанами и прокомментировал свой уход.
По словам митрополита, он не знает «многих деталей», однако решение о его отстранении не было связано с «недостатками» в работе ОВЦС, храма на Большой Ордынке, Черниговского патриаршего подворья, где он также был настоятелем, или других церковных структур, которыми руководил Иларион.
«Было сказано только то, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — сказал он.
Священнослужитель попросил не драматизировать ситуацию, поскольку «в жизни каждого священнослужителя могут быть и взлеты, и падения», а он лично никогда не искал «высоких назначений» и не будет «скорбеть от того, что их лишился». Он выразил надежду, что расстается с членами своей общины «на время».
Синод объявил об освобождении митрополита Илариона от должностей председателя ОВЦС, постоянного члена Синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 7 июня. Новым руководителем ОЦВС стал митрополит Корсунский Антоний, ему присвоили титул митрополита Волоколамского, который ранее носил Иларион.
Илариона назначили митрополитом Будапештским и Венгерским, он уже управлял этими епархиями с 2003 по 2009 год. В начале июня митрополит, еще будучи руководителем ОЦВС, посещал Венгрию.
Священнослужитель начал работу в ОЦВС в 1995 году по приглашению нынешнего патриарха Кирилла (тогда митрополита Смоленского и Калининградского). Руководить отделом он стал в 2009 году.