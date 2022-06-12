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Митрополит Иларион объяснил свой уход словами «не вписался в поворот»

Священнослужитель рассказал, что его отстранение от руководства ОЦВС РПЦ связано с общественно-политической ситуацией. Дорога сделала «крутой поворот», в который он «не вписался», и оказался «на обочине», пояснил митрополит
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру &mdash; Григорий Алфеев)
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев), бывший глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, объяснил свое отстранение от этой должности «крутым поворотом» дороги и требованиями «общественно-политической ситуации», сообщает ТАСС.

Иларион 11 июня провел последнюю службу в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, где он был настоятелем. После литургии он попрощался с прихожанами и прокомментировал свой уход.

По словам митрополита, он не знает «многих деталей», однако решение о его отстранении не было связано с «недостатками» в работе ОВЦС, храма на Большой Ордынке, Черниговского патриаршего подворья, где он также был настоятелем, или других церковных структур, которыми руководил Иларион.

«Было сказано только то, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — сказал он.

Священнослужитель попросил не драматизировать ситуацию, поскольку «в жизни каждого священнослужителя могут быть и взлеты, и падения», а он лично никогда не искал «высоких назначений» и не будет «скорбеть от того, что их лишился». Он выразил надежду, что расстается с членами своей общины «на время».

Синод снял Илариона с должностей и назначил митрополитом Венгерским
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Митрополит Иларион

Синод объявил об освобождении митрополита Илариона от должностей председателя ОВЦС, постоянного члена Синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 7 июня. Новым руководителем ОЦВС стал митрополит Корсунский Антоний, ему присвоили титул митрополита Волоколамского, который ранее носил Иларион.

Илариона назначили митрополитом Будапештским и Венгерским, он уже управлял этими епархиями с 2003 по 2009 год. В начале июня митрополит, еще будучи руководителем ОЦВС, посещал Венгрию.

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Священнослужитель начал работу в ОЦВС в 1995 году по приглашению нынешнего патриарха Кирилла (тогда митрополита Смоленского и Калининградского). Руководить отделом он стал в 2009 году.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
митрополит Иларион РПЦ Московский патриархат
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