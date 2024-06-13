Экс-сотрудники SpaceX подали в суд на Маска из-за домогательств

Маск, как утверждается, домогался сотрудниц и стажерок, а также допускал оскорбительные комментарии. SpaceX отвергает обвинения. В 2018 году компания выплатила стюардессе $250 тыс. после обвинений в домогательствах

Уволенные в 2022 году сотрудники SpaceX подали в суд Калифорнии на миллиардера Илона Маска (богатейший человек мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $209,8 млрд) из-за сексуальных домогательств, сообщает Bloomberg.

«Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду своим поведением, связанным с размещением гнусных сексуальных фотографий, мемов и комментариев, унижающих женщин и/или ЛГБТК+ сообщество (в ноябре прошлого года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. — РБК)», — говорится в иске восьми бывших сотрудников компании.

Истцы утверждают, что некоторые из них также столкнулись с оскорбительными комментариями со стороны других коллег, которые «подражали постам Маска» в Twitter (сейчас — соцсеть X). Они также считают, что были уволены после открытого письма и что сам Маск принял решение об этом «в отместку». Когда отдел кадров предложил сначала провести расследование, бизнесмен ответил: «Мне все равно — увольте их», говорится в иске. В SpaceX отвергают обвинения и утверждают, что уволенные сотрудники нарушили политику компании. Там также заявили, что Маск не участвовал в увольнении работников.

О том, что Маск домогался сотрудниц и стажерок, пишет также The Wall Street Journal. Однако президент SpaceX Гвинн Шотвелл обвинила издание во лжи, заявив: «Илон — один из лучших людей, кого я знаю». По утверждению истцов, Маск и Шотвелл участвовали в «высмеивающих и подшучивающих» видео, в которых сотрудник в том числе демонстрирует «правильный способ отшлепать коллегу».

Весной 2022 года Business Insider писал, что SpaceX в 2018 году выплатила стюардессе компании $250 тыс. по делу о досудебном урегулировании жалобы на домогательства против миллиардера. По ее словам, в 2016 году во время полета тот позвал ее к себе в каюту для массажа. Маск «обнажил свои гениталии», а затем «прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь (она занималась верховой ездой), если «сделает больше», имея в виду половой акт», говорилось в жалобе. Женщина отказалась, в итоге ей сократили количество смен и она подала жалобу.

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда такое стало известно», — говорил тогда Маск.