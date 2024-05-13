Минобороны Японии рассказало о борьбе с домогательствами к женщинам в армии

В Японии решили борьбой с домогательствами привлечь больше женщин в армию

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Минобороны Японии принимает меры для борьбы с домогательствами по отношению к женщинам в национальных Силах самообороны, сообщили Reuters в ведомстве.

В частности, министерство с 2023 года организует лекции приглашенных экспертов для борьбы с домогательствами, а занятия с военными в большей степени приобрели форму дискуссий. Кроме того, в 2024 году планируется пригласить специалистов для проверки достигнутых результатов, заверили в Минобороны страны.

Как отмечает агентство, по итогам финансового года, который завершился в Японии в марте 2023 года, число женщин, подавших заявки на вступление в Силы самообороны, снизилось на 12% по сравнению с предыдущим. Это произошло после волны скандалов, связанных с сексуальными домогательствами после нескольких лет устойчивого роста набора.

Минобороны Японии, пишет Reuters, пообещало принять меры для противодействия домогательствам. Японское правительство сформировало комиссию, которая в августе 2023 года представила свой доклад.

В документе, в частности, говорилось, что одной из причин обострения ситуации стал поверхностный уровень просвещения в армии на тему домогательств. Так, в беседах с военными ограничивались только упоминанием о домогательствах, отсутствовал централизованный надзор за работой с военнослужащими по этому вопросу, заключила комиссия.

Как рассказали Reuters два источника в оборонной сфере, Минобороны Японии ежегодно предлагает военнослужащим проходить онлайн-модуль на тему домогательств. В его рамках офицерам предоставляются учебные материалы для индивидуальных занятий. Вместе с тем тренинги при обучении не предусмотрены, а процесс самообразования военных никак не отслеживается, сообщили источники.

В Минобороны Японии не ответили на вопрос Reuters, будет ли ведомство выполнять рекомендации комиссии относительно централизации надзора за обучением. Вместе с тем в министерстве отметили, что домогательств «никогда нельзя допускать, поскольку они разрушают взаимное доверие между военнослужащими и подрывают их силы». По словам источников Reuters, ответственных за проведение тренингов, ведомство решило отказаться от исполнения рекомендаций.

Доля женщин-военнослужащих в Силах самообороны Японии сейчас составляет около 9 против 17% в США, отмечает Reuters. Только в 2022 году, по данным агентства, японское Минобороны выявило 170 случаев сексуальных домогательств в армии.