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Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании

Схиигумен Сергий (Николай Романов)
Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Основатель Среднеуральского женского монастыря, бывший схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) попросил президента Владимира Путина о помиловании, сообщил РБК его адвокат Павел Бабиков.

«Он действительно направил такое ходатайство 8 июля. О реакции аппарата [президента] говорить пока рано, поскольку ходатайство будет идти по инстанциям», — сказал Бабиков.

Текст обращения опубликовало Ura.ru. «Прошу прощения у Вас, Владимир Владимирович, и у всех, кого огорчил своими словами. Никакого злого умысла у меня не было», — написал бывший схиигумен. Он отметил, что просил отправить его в зону военной операции — ему отказали из-за возраста (ему 69 лет), но он «не оставляет попыток». Сергий также подчеркнул, что отбыл уже половину назначенного срока, и заверил, что после освобождения будет «вести тихую жизнь пенсионера».

Бывший схимонах Сергий получил семь лет колонии
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Бывший схимонах Сергий

Весной 2020 года Сергий отрицал опасность коронавируса и критиковал закрытие церквей в связи с карантинными ограничениями. Он говорил о «смертельных чипах» в будущей вакцине от COVID-19, а также предрекал скорый приход Антихриста. Летом того же года его отстранили от службы.

Первый приговор Сергию вынесли в ноябре 2021 года, признав виновным в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. В январе 2023 года экс-схимонаха приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти. В его речах нашли слова, «способствующие возбуждению ненависти и вражды в отношении евреев, иудеев, мусульман и католиков».

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