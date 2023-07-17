Белгородские власти решили обклеить школы пленкой для защиты от дронов

Гладков сообщил, что специальная ударостойкая пленка, которой власти региона планируют обклеивать окна школ и детских садов, успешно прошла испытания; переговоры по ее закупке уже ведутся

Video

Стекла в школах, детских садах и детских автобусах Белгородской области начнут обклеивать ударопрочной пленкой для защиты от ударных беспилотников и осколков от взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что испытания пленки, которые местные власти провели совместно с Росгвардией, прошли успешно — изделие способно удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков. «Есть точное понимание, какую пленку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы снизить разлет осколков стекла, которые могут нанести травму. Непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов пленка, конечно, не спасает. Но, еще раз повторюсь, снижает количество осколков от стеклопакетов», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что власти в настоящее время ведут переговоры по закупке и поставке в регион необходимого количества ударопрочной пленки.

С начала военной операции на Украине Гладков неоднократно отчитывался о работе ПВО в регионе и о повреждениях, вызванных ракетными атаками и атаками дронов. Последний раз о работе ПВО над Белгородом он сообщал накануне, 16 июля. За сутки до этого Белгород также подвергался обстрелу: на подлете к городу были сбиты две воздушные цели. В результате никто не пострадал.

На фоне обстрелов Гладков анонсировал появление дополнительных программ по гражданской обороне в школах и детских садах Белгородской области. Такие программы должны начать действовать уже 1 сентября этого года во всех образовательных учреждениях, а также бюджетных спортивных и культурных организациях.

В начале июля губернатор оценил объем средств на восстановление после обстрелов объектов в Белгородской области в 20 млрд руб. По его словам, 5 млрд руб. необходимо на восстановление жилья, 10 млрд руб. — на восстановление предприятий, более 5 млрд руб. — на восстановление учреждений социальной сферы. Гладков отметил, что в регионе полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1,2 тыс. домов и квартир требуют ремонта.