Гладков: в школах и детсадах Белгородской области введут программы по гражданской обороне

В белгородских школах и детсадах введут занятия по гражданской обороне

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В школах и детских садах Белгородской области введут дополнительные программы по гражданской обороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте» главы региона.

«Ввести дополнительные образовательные программы не только в колледжах и вузах, но и в школах, и в детских садах. Мы должны формировать навык защиты, собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни детей», — поручил губернатор.

Такие программы должны начать действовать уже 1 сентября этого года во всех образовательных учреждениях, а также бюджетных спортивных и культурных организациях.

С начала военной операции на Украине Белгородская область многократно подвергалась обстрелам, власти сообщали о погибших и пострадавших.

В конце июня замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева сообщила, что с 1 сентября 2024 года предмет ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») в российских школах переименуют в «Основы безопасности и защиты Родины», будет разработана новая учебная программа. Предмет будет включать более широкий курс начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи и действия при катастрофах разного рода.