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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Гладков: система ПВО сработала над Белгородом, система отреагировала на воздушную цель

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Она отработала по воздушной цели, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет. Информация о последствиях на земле уточняется, написал глава региона.

Белгородская область в течение дня несколько раз подвергалась обстрелам. Гладков писал об ударах по району центрального рынка в Шебекино и поселку Горьковский Грайворонского городского округа. При первом ударе погибла женщина, которая ехала мимо по тротуару на велосипеде. Губернатор писал, что Шебекино обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». При ударе по Горьковскому осколки снарядов повредили здания и линию газоснабжения, никто не пострадал.

Кроме того, вечером 16 июля Гладков сообщил об обстреле села Илёк-Пеньковка в Краснояружском районе. Повреждения получили склады, забор, водонапорная башня и линия электропередачи. Пострадавших не было.

Накануне Белгород также подвергался обстрелу: на подлете к городу были сбиты две воздушные цели. В результате никто не пострадал. В Харьковской области Украины, которая граничит с Белгородской, тогда звучала воздушная тревога.

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

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