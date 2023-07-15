На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

На подлете к Белгороду сбиты две воздушные цели, пострадавших нет, сообщил Гладков. В предыдущий раз о работе ПВО над городом губернатор рассказывал 6 июля

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

В граничащей с Белгородской областью Харьковской области Украины сейчас действует воздушная тревога, следует из данных мониторингового ресурса. Сигналы тревоги звучат и в других регионах на востоке Украины, в частности, Сумской области.

С начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов регулярно сообщают об атаках. В предыдущий раз о работе ПВО над Белгородом Гладков сообщал 6 июля. Тогда также сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Никто не пострадал, но была повреждена крыша одного из частных домов.

Как писал Гладков ранее, за 14 июля ударам подверглись Белгородский и Борисовский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. Никто не пострадал.

В начале июля губернатор оценил, сколько средств потребуется на восстановление после обстрелов объектов в Белгородской области. По его словам, 5 млрд руб. необходимо на восстановление жилья, 10 млрд руб. — на восстановление предприятий, более 5 млрд руб. — на восстановление учреждений социальной сферы. Гладков отметил тогда, что в регионе полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1,2 тыс. домов и квартир требуют ремонта.