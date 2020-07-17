Глава Минздрава выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рейсы за рубеж необходимо возобновить, но при этом должны соблюдаться определенные ограничения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — сказал министр.

С 15 июля Россия ведет переговоры о возобновлении международного авиасообщения.

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