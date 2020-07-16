Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В следственных документах уголовного дела против журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, нет имени чешского гражданина Мартина Лариша. Об этом РБК заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

По словам Павлова, в тех следственных материалах, с которыми дали ознакомиться защите, вообще нет никаких имен.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.

Как рассказал собеседник агентства, Лариш работал в Москве в 2010–2012 годах как журналист газеты Lidove noviny. После этого он возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Его встречи с Сафроновым, как писал «Проект», подтверждаются фотографиями в социальных сетях.

«Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — заявил собеседник ТАСС.