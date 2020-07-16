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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В следственных документах уголовного дела против журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, нет имени чешского гражданина Мартина Лариша. Об этом РБК заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

По словам Павлова, в тех следственных материалах, с которыми дали ознакомиться защите, вообще нет никаких имен.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.

Как рассказал собеседник агентства, Лариш работал в Москве в 2010–2012 годах как журналист газеты Lidove noviny. После этого он возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Его встречи с Сафроновым, как писал «Проект», подтверждаются фотографиями в социальных сетях.

«Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — заявил собеседник ТАСС.

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Общество
Иван Сафронов

Советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Его обвинили в госизмене и отправили под арест на два месяца. Следствие утверждает, что Сафронов передавал секретные сведения разведке одной из стран НАТО.

Позже Павлов сообщил, что Сафронова обвиняют в связях с чешской разведкой, представителям которой он якобы передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Сам Сафронов свою вину отрицает.

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Иван Сафронов

Как ранее заявил Павлов, на судебном заседании 16 июля не были представлены документы, доказывающие вину Сафронова.

По его словам, следователь ФСБ представил на закрытом заседании материалы, которые не появлялись на суде первой инстанции. Но «они ничего не сообщают о якобы шпионской деятельности Ивана и никак не отвечают на те вопросы к следствию, которые сформулировали Иван и его защита», сказал адвокат.

Теги: Иван Сафронов, спецслужбы, Чехия, адвокат
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