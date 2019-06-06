Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки

В Челябинской области задержали начальника одной из колоний Копейска по подозрению в получении взятки (п.«в» ч. 5 ст. 290 УК), сообщается на сайте управления СК по региону. Также дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено дело в отношении его доверенного лица.

По данным следствия, в прошлом году начальник колонии через посредника получил взятку от осужденных на общую сумму более 185 тыс. руб. За это он должен был способствовать ослаблению условий отбывания наказания и их условно-досрочному освобождению.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Как уточняет Uralpress со ссылкой на УФСИН по Челябинской области, речь идет о начальнике ИК №15 Владимире Ульянове.

В апреле суд огласил приговор участникам массовых беспорядков в копейской ИК №6. Им назначили наказание от 3,5 года условно до пяти лет колонии. Бунт начался в ноябре 2012 года, группа заключенных потребовала смягчения режима.