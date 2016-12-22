Суд арестовал еще четверых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля арестовал еще четверых сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В отношении всех четверых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября включительно», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в суде, под стражу помещены начальник 4-го отряда ярославской ИК-1 Алексей Микитюк, младшие инспекторы Андрей Зыбин и Алексей Андреев, сотрудник отдела безопасности Александр Морозов. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России). Всего по делу проходят 12 фигурантов.

Видеозапись с пытками в ярославской колонии опубликовала 20 июля «Новая газета». По данным издания инцидент произошел 29 июня 2017 года. После этой публикации УФСИН по области организовала внутреннюю проверку.

Впоследствии СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, сотрудники колонии избили заключенного Евгения Макарова после того, как между ним и инспектором произошел словесный конфликт. Таким образом они хотели «наказать заключенного».