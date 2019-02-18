Экс-главу колонии в Ярославле задержали по делу об избиении заключенного

Экс-главу колонии в Ярославле задержали по делу об избиении заключенного

В Ярославле задержали бывшего врио главы исправительной колонии № 1. Эта колония стала известна, после того как были опубликованы видео, на которых сотрудники ФСИН избивают заключенного

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Правоохранительные органы задержали бывшего врио начальника ярославской колонии № 1 Дмитрия Николаева в рамках дела об избиении заключенных. Сообщение об этом размещено на сайте Следственного комитета.

Вместе с Николаевым задержан его бывший заместитель Игит Михайлов. Им вменяется преступления подпадающие под пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия (или угрозы его применения) и оружия (или спецсредств) и ч. 3 ст. 33 УК РФ (виды соучастников преступления).

В сообщении поясняется, что 29 июня 2017 года одного из осужденных доставили в помещение для обысков, где его избила группа сотрудников ФСИН. «Должностные лица нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и спецсредствами по голове, туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и телесные повреждения», — указывает СК.

Ранее о задержании Николаева РБК сообщила руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова.