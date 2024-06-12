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Общество ,  
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Почему на границе начали изымать загранпаспорта и как этого избежать

Туроператоры объяснили, что делать людям с буквой ё в имени или фамилии
Туроператоры объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе
В зоне риска люди с вариативным написанием имен и обладатели загранпаспортов старого образца. Как проверить документы и куда обращаться — в материале РБК

Почему у россиян стали изымать паспорта на границе

C начала года резко возросло число туристов, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Поначалу это были отдельные случаи. МВД в феврале сообщало, что резкого увеличения числа граждан, желающих заменить загранпаспорт, нет. Однако к началу сезона отпусков случаев выявления ошибок в паспортах становилось больше. В конце мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян охарактеризовал характер проблемы как «лавинообразный».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил РБК, что союз фиксирует большой объем обращений туристов, которые обнаруживают в своих паспортах несоответствия. «Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне. Так, в последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов (у нас нет статистики по самостоятельным путешественникам, которые также с этим сталкиваются) стало резко возрастать. Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — сказал Горин.

Путешественников с ошибками в паспортах не пропускают через границу или отправляют на дополнительную проверку. Сообщения о том, что у выезжающих возникают проблемы появились после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Что изменилось в законах

Поправки к закону о порядке въезда и выезда определили основания для признания загранпаспортов недействительными, среди критериев — наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий.

Среди наиболее часто встречающихся ошибок, из-за которых россияне не могли выехать за границу, — несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, ошибки в датах. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца — тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных, рассказывают собеседники РБК.

«Десятилетние паспорта — биометрические, они содержат цифровой код и ошибиться там достаточно сложно, потому что данные, которые зашиты в биометрию, переносятся на паспорт. То есть они «подтягиваются» из информационной системы, руками не вводятся», — объяснил генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Паспорта без биометрии не были синхронизированы с этими информационными системами, а в паспортных столах на потоке вполне могут ошибиться, перенося данные вручную, продолжает Мохов. К тому же граждане сами нередко делают ошибки в своих данных, заполняя заявления на выдачу паспорта.

Как отмечают турагенты, пятилетние паспорта без биометрии активно выдавались в 2022 и 2023 годах, так как из-за санкций для выдачи достаточного количества биометрических документов не хватало микрочипов.

Раньше ошибки в загранпаспортах не приводили к тому, что граждан не выпускали за границу, им просто рекомендовали по возвращении поменять паспорт на верный, напоминает Мохов. Сейчас это — «нормативом установленный признак недействительности заграничного паспорта». «Люди до этого ездили с паспортом с городом «Ермь» в нем (вместо «Пермь» — РБК) и их пропускали, а сейчас изменилась юридическая ситуация и она приводит к тому, что паспорт изымают», — говорит Мохов.

Граждане уже начали обращаться в суды из-за отказов в выезде. Недавно суд вынес первое решение по такому делу. В апреле жительница Лысьвы должна была вылететь с семьей на отдых в Турцию из «Внуково». Она благополучно прошла регистрацию и паспортный контроль, однако во время ожидания посадки к женщине подошли сотрудники погранконтроля и сообщили, что в ее паспорте обнаружена ошибка и его изымают. Оказалось, что в паспорте был неверно указан пол — мужской вместо женского. «Поскольку ошибка в паспорте обнаружилась только перед вылетом, женщина не имела возможности осуществить возврат авиабилетов и стоимости путевки. Возникшая ситуация и испорченный отдых ввергли ее в негативное эмоционально-психическое состояние», — говорилось в сообщении суда.

Суд пришел к выводу, что ошибку в паспорте совершили сотрудники отдела МВД, выдававшего документ. «В результате служебного расследования было доказано, что это была ошибка органа, выдавшего паспорт, потому что в анкете она указала данные правильно. Если бы она их написала неправильно, то суд бы ее требование о возмещении стоимости тура не удовлетворил», — пояснил Георгий Мохов.

В итоге суд взыскал с МВД в пользу туристки 76,5 тыс. руб., из которых 58,2 тыс. — стоимость тура и билетов до Москвы и 10 тыс. — компенсация морального вреда.

Как проверить свой паспорт

Первое, что нужно сделать — это удостовериться, чтобы имя, фамилия и отчество, написанные в загранпаспорте кириллицей, совпадали с написанием во внутреннем паспорте, рассказала заместитель гендиректора турагентства «Колумб» Галла Николаева. «Самые распространенные проблемы — с именами, где есть буквы «е» и «ё», «и» и «й». Например, имена Алёна, Семён, Фёдор. Если в загранпаспорте имя написано через «ё», значит во внутреннем паспорте или в свидетельстве о рождении ребенка имя должно быть написано также», — отметила она.

Также необходимо проверять совпадение дат рождения, пола, и внимательно смотреть на населенные пункты — они должны соответствовать тем, что указаны в российском паспорте. Кроме того, если человек родился до 1992 года на территории бывшего СССР, то после города или региона его рождения должно быть указано USSR, добавляет вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Необходимо проверить все записи на основной странице на наличие орфографических ошибок, советует вице-президент Альянса Туристических Агентств (АТА) Александр Мкртчян. Он напомнил, что уже были случаи, когда людей не выпускали за границу, потому что в графе «место рождения» у них был указан «Ямало-Немецкий автономный округ» и «Петропавловск-Каматский». «Также следует проверить записи в паспорте на наличие топографических ошибок. Например, в 1966 году вы родились в Свердловске, а вам пишут, что вы родились в Екатеринбурге. В 1966 году не было никакого Екатеринбурга (город носил название Свердловск до 1991 года — РБК). Тот же пример с Ленинградом и Санкт-Петербургом. Также нужно проверить написание пола. Это все то, что вы можете проверить сами», — отметил Мкртчян.

Турагенты также советуют проверять данные в машиночитаемой записи — это нижняя часть основной страницы загранпаспорта, на ней на белом фоне набраны две строчки букв и цифр. Структуру машиночитаемых строк устанавливает МВД, орган, который выдает загранпаспорта.

В первой строчке содержится фамилия и имя владельца паспорта, их необходимо сверить с основной страницей. На второй строчке сначала располагается серия и номер паспорта, затем идет контрольная цифра, код государства RUS, дата рождения (печатается двумя цифрами, в том числе год, справа налево). После этого снова идет контрольная цифра, пол владельца паспорта (буква F или M), дата окончания действия загранпаспорта (печатается, как и дата рождения, справа налево) и далее контрольные цифры. Все, что можно, лучше сверить с основной страницей паспорта. В феврале семья из Кемерово не смогла вылететь на отдых из-за того, что в паспорте дочери дата окончания срока действия паспорта на основной странице и в машиночитаемой записи различалась на одну цифру.

В ассоциации «Турпомощь», объединяющей туроператоров в сфере выездного туризма, советуют обращать внимание на то, есть ли нарушение защиты бланка паспорта, повреждения бланка, фотографии и машиночитаемой записи. Все это — признаки непригодности загранпаспорта, что по новым правилам также является основанием для его изъятия.

В начале июня МИД выпустил разъяснение, в котором напомнил, что при оформлении загранпаспорта имя заявителя указывается в соответствии с ранее выданным загранпаспортом, либо внутренним паспортом или свидетельством о рождении для детей до 14 лет. При обнаружении разночтений в ведомстве рекомендовали оформить новый документ с правильным написанием имен собственных.

В МВД напоминали, что в преддверии отпуска необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа. Там призывали внимательно проверять правильность сведений. «В случае возникновения спорных и проблемных ситуаций профильные подразделения МВД России готовы принять меры по их разрешению в кратчайший срок», — добавляли в ведомстве.

Как подстраховаться на границе

Даже если внешне загранпаспорт удовлетворяет всем требованиям, то лучше все равно взять с собой дополнительные документы, советуют турагенты. Если у граждан есть в имени или фамилии «проблемные» буквы, им лучше всего взять с собой внутренний паспорт, чтобы сразу подтвердить правильность написания, говорит Галла Николаева. Она поясняет, что сейчас на границе для того, чтобы сверить написание имени и фамилии, человека отводят в отдельное помещение. Его данные начинают сверять с базами и из-за этой задержки он может опоздать на рейс.

«Если в сведениях между системой паспортного контроля и загранпаспортом будут расхождения, то именно внутренний паспорт может их решить», — говорит представитель турсети «Розовый слон».

В подобную ситуацию попала туристка Наталья Соловьева, которая в мае вылетала из Внуково в Стамбул. Во время пограничного контроля ее попросили предъявить внутренний паспорт, чтобы сверить написание фамилии в нем и в загранпаспорте. «Я сказала, что у меня нет с собой внутреннего паспорта, на что пограничница мне ответила, что я иду на дополнительную проверку. Она начала кому-то звонить, а я в стрессе искала в телефоне копию своего паспорта. Естественно, я ее не нашла», — рассказала Наталья РБК. Однако у девушки было с собой свидетельство о рождении, с помощью которого ей удалось доказать правильность написания своей фамилии в загранпаспорте. При этом сотрудница погранслужбы, по словам Натальи, сказала, что в следующий раз ей необходимо будет показать внутренний паспорт, иначе ее могут не пропустить.

С похожей ситуацией в конце мая столкнулся и турист по имени Семён. Он вылетал на отдых с семьей из Внуково и в дополнение к загранпаспорту у него попросили внутренний паспорт. Документа с собой у него не было, но правильность написания имени в паспорте удалось подтвердить с помощью свидетельства о рождении ребенка. Однако по возращении в Россию этого документа уже оказалось недостаточно и Семёна отвели в отдельное помещение для дополнительной проверки. Вместе с ним на проверку забрали еще двух человек с того же рейса с фамилиями Аксёнов и Ковалёва.

Проверка заняла час, после этого всех троих отпустили. По словам Семена, пограничники в частном разговоре сообщили ему, что по регламенту проверка может длиться до трех часов.

Людям, у которых в имени и фамилии нет «проблемных» букв, все же лучше иметь с собой копию внутреннего паспорта и его фотографию в телефоне, советуют турагенты.

Кроме того, сейчас при вылете за границу вместе с несовершеннолетними стоит иметь при себе их свидетельство о рождении, рекомендует замгендиректора турагентства «Колумб» Галла Николаева. Причем это актуально даже в том случае, если у ребенка есть свой загранпаспорт. «У меня на днях вылетали шесть семей из разных аэропортов Москвы и практически у каждой семьи попросили свидетельство о рождении ребенка», — говорит она, добавив, что это не зависит от того, есть ли у детей в имени или фамилии буквы «е» и «ё».

Проблемы с машиночитаемой записью

В феврале в интернете начали появляться сообщения о том, что в системе МВД произошел сбой и часть пятилетних паспортов была выпущена с нестандартным шрифтом. Сообщалось, что из-за этого у граждан могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж, так как на границе сканер такой шрифт не распознает.

О такой проблеме РБК рассказал Михаил, который в конце февраля сразу после свадьбы собирался с женой в медовый месяц на Мальдивы. Он с невестой делал новые загранпаспорта в конце 2023 года. Михаил сделал себе десятилетний биометрический паспорт, а невеста — пятилетний, без биометрии. Незадолго до вылета пара наткнулась в интернете на сообщения о проблемах со шрифтом в машиночитаемой записи и решила проконсультироваться в отделении МВД. Из-за выходных в отделение они смогли приехать только утром в день вылета.

«Мы приехали, показали им паспорт жены. Там сказали, да, у вас проблема. Сказали, у нас был сбой в системе и неправильно пропечатались цифры и буквы. Ваш паспорт недействительный, вас не пропустят на границе», — рассказал Михаил. Вылет у молодоженов был вечером, в отделении МВД пошли им навстречу и поменяли паспорт в тот же день. После этого пара благополучно улетела.

Как рассказала РБК Галла Николаева из турагентства «Колумб», сейчас никаких проблем со шрифтами в машиночитаемой записи нет. «У меня туристы с такими паспортами вылетают каждые пять-шесть дней. Проблем нет, выпускают со всех аэропортов. Максимум, прохождение погранконтроля будет занимать больше времени, потому что этот паспорт не считывается и его впечатывают вручную. Но из-за этого паспорт сейчас менять не надо», — уверена она.

По словам Николаевой, ее коллеги направляли запрос в Пограничную службу ФСБ о том, является ли наличие нестандартного шрифта в паспорте препятствием к выезду. В Погранслужбе в ответ пояснили, что не рассматривают заполнение загранпаспорта отличным от стандартного шрифтом как признак непригодности документа (копия ответа Пограничной службы ФСБ есть у РБК).

Что делать, если в паспорте обнаружилась ошибка

Если в правильности сведений в загранпаспорте есть сомнения, лучше всего будет показать паспорт в том отделении МВД, где его получали, рекомендуют туроператоры и турагенты. «В отделении МВД турист либо получает информацию о действительности паспорта, либо — замену. По регламенту срок замены составляет три рабочих дня», — пояснили в сети «Розовый слон».

При этом дата выдачи в новом паспорте будет стоять актуальная и совпадать с днем его фактической выдачи, а срок окончания действия загранпаспорта останется тем же, что и в предыдущем документе. Новым будет и номер паспорта. Турагенты советуют в заявлении на выдачу паспорта указать, чтобы написание фамилии, имени и отчества латиницей в новом паспорте оставили без изменений — это актуально в том случае, если по старому паспорту уже были куплены авиабилеты или забронирован отель. Изменение этих данных в брони будет стоить денег.

Если это условие будет соблюдено, то с переоформлением билетов не должно возникнуть проблем. «Если это регулярный рейс, то люди приходят на стойку регистрации в аэропорту с двумя паспортами — старым и новым, и просто показывают, что была замена паспорта в связи с ошибкой. Я не могу сказать за все авиакомпании, но сейчас явных проблем с этим нет», — рассказала Николаева.

Сенатор Ольга Епифанова в разговоре с РБК назвала возникающие проблемы ошибкой администрирования. По ее мнению, граждан к таким изменениям следовало готовить заранее. «Ведомства заранее должны были дать специальные инструкции, в том числе пограничникам на случай разночтений (после декабрьских раpъяснений). Ведь люди не виноваты: долгие годы все писали свои ФИО кто во что горазд, а значит унификация, полагаю, должна происходить с пониманием». Налицо и «брак» в системе заблаговременного информирования граждан по поводу необходимости устранения разночтений, говорит Епифанова. «Возможно, также на законодательном уровне требуется ввести жесткий стандарт латинского написания в документах ФИО. При этом четкое прописывание букв ё или й следует закрепить законодательно», — заявила сенатор.

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Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Анна Захарова
При участии
Полина Химшиашвили
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Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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