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Общество ,  
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ВТБ сообщил о мошенниках, запугивающих людей просрочкой по ипотеке

ВТБ: мошенники стали запугивать граждан просрочкой по ипотеке
Мошенники начали обзванивать людей от имени сотрудников банка и уверять, что у тех возникла просрочка по ипотеке, рассказали в ВТБ. Злоумышленники выманивают личные данные и код из СМС, после чего получают доступ к онлайн-банкам
Фото: bellena / Shutterstock
Фото: bellena / Shutterstock

Злоумышленники начали применять новую схему мошенничества с ипотечными кредитами: они, от имени сотрудника банка, уверяют потенциальных жертв, что у них возникла просрочка по ипотеке, после чего просят его сообщить данные СНИЛС и коды из СМС «для урегулирования проблеммы». О новой схеме РБК рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй», — рассказали в банке.

В случае получения личных данных и кода из СМС мошенники могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов. «При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в СМС для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы», — отметили в ВТБ.

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», — указал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах ведомства изменить порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал госуслуг, чтобы закрыть возможность для мошенников выводить средства на свои счета с использованием чужих учетных записей. «От учетки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — пояснял министр.

До этого он также сообщил, что Минцифры разрабатывает законопроект по запрету массовых спам-звонков, в том числе роботизированных. Министр уточнил, что подавляющее число операторов уже подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с такими звонками — «Антифрод».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВТБ мошенники просрочка по ипотеке СМС

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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