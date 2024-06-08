Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»

Минцифры закроет опцию на «Госуслугах», которая позволяет мошенникам в случае получения доступа к аккаунту оформлять кредиты или микрозаймы на подставное лицо, заявил Шадаев

Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал госуслуг, чтобы закрыть возможность для мошенников выводить средства на свои счета с использованием чужих учетных записей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, говоря о способах борьбы с мошенниками на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«От учетки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — пояснил он.

По словам Шадаева, он обсуждал эту проблему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«Мы, естественно, будем закрывать эту опцию. То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось», — сказал глава Минцифры.

Эксперты называли несколько схем получения мошенниками доступа к учетной записи на портале госуслуг. Например, они могут выдавать себя за оператора сотовой связи, настаивая, что абоненту нужно продлить договор. Ему присылают CМС-сообщение с подтверждением о сбросе пароля на «Госуслугах». Если человек называет код, он теряет доступ к своему личному кабинету.

В конце марта стало известно о новой схеме: злоумышленники создают фишинговые сайты, которые маскируются под порталы операторов, а затем рассылают абонентам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на эти порталы. Сайт переводит их на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги» для дополнительного подтверждения, где нужно ввести логин и пароль.