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ПМЭФ-2024 ,  
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Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»

Минцифры изменит порядок оформления займов через «Госуслуги» из-за мошенников
Сюжет
ПМЭФ-2024
Минцифры закроет опцию на «Госуслугах», которая позволяет мошенникам в случае получения доступа к аккаунту оформлять кредиты или микрозаймы на подставное лицо, заявил Шадаев
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал госуслуг, чтобы закрыть возможность для мошенников выводить средства на свои счета с использованием чужих учетных записей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, говоря о способах борьбы с мошенниками на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«От учетки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — пояснил он.

По словам Шадаева, он обсуждал эту проблему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«Мы, естественно, будем закрывать эту опцию. То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось», — сказал глава Минцифры.

Эксперты рассказали о способе мошенников получить доступ к «Госуслугам»
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Эксперты называли несколько схем получения мошенниками доступа к учетной записи на портале госуслуг. Например, они могут выдавать себя за оператора сотовой связи, настаивая, что абоненту нужно продлить договор. Ему присылают CМС-сообщение с подтверждением о сбросе пароля на «Госуслугах». Если человек называет код, он теряет доступ к своему личному кабинету.

В конце марта стало известно о новой схеме: злоумышленники создают фишинговые сайты, которые маскируются под порталы операторов, а затем рассылают абонентам push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на эти порталы. Сайт переводит их на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги» для дополнительного подтверждения, где нужно ввести логин и пароль.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Анна Балашова
Минцифры Госуслуги микрофинансовые организации микрозайм кредит мошенники Максут Шадаев
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