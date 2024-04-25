Минцифры предложило запретить рекламные обзвоны россиян

Глава Минцифры заявил, что ведомство разрабатывает законопроект против рекламных звонков. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается

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О разработке законопроекта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, выступая на конференции «Телеком Будущего». «Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — сообщил он, передает корреспондент РБК.

Шадаев отметил, что у абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и дальше будет вопрос, что делать с мессенджерами, потому что распространение спама и мошенничество переместилось в них.

Сейчас Минцифры обсуждает формулировку законопроекта, будут ли туда относиться только спам-звонки, совершенные роботами, или все рекламные звонки, рассказал Шадаев РБК в кулуарах конференции. По его словам, законопроект должен быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. «Насчет ответственности пока думаем, какая-то точно будет. Думаю, операторы просто не будут пропускать такие звонки. Нам это решение кажется своевременным. Но сейчас самое главное — ввести запрет, потом будем думать над ответственностью», — сказал министр.

В России несколько лет пытаются бороться с мошенническими и спам-звонками.

В конце 2022 года в России была запущена система «Антифрод», которая должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров. До 1 марта этого года к ней должны были подключиться все российские операторы связи, но пока это требование не выполнено. Как сообщил Шадаев на конференции, к настоящему времени к системе подключилось 90% операторов России, закончить подключение Минцифры рассчитывает к концу этого года.

В апреле в России был принят закон о штрафах для микрофинансовых организаций (МФО) за распространение рекламы займов по сетям связи без указания всех условий, которые определяют его полную стоимость, а также за спам-звонки, то есть звонки без предварительного согласия абонентов. Для юридических лиц штрафы в первом случае составят от 600 тыс. до 1,6 млн руб., во втором — от 300 тыс. до 1 млн руб.

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