 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры предложило запретить рекламные обзвоны россиян

Глава Минцифры заявил, что ведомство разрабатывает законопроект против рекламных звонков. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

О разработке законопроекта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, выступая на конференции «Телеком Будущего». «Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — сообщил он, передает корреспондент РБК.

Шадаев отметил, что у абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и дальше будет вопрос, что делать с мессенджерами, потому что распространение спама и мошенничество переместилось в них.

Сейчас Минцифры обсуждает формулировку законопроекта, будут ли туда относиться только спам-звонки, совершенные роботами, или все рекламные звонки, рассказал Шадаев РБК в кулуарах конференции. По его словам, законопроект должен быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. «Насчет ответственности пока думаем, какая-то точно будет. Думаю, операторы просто не будут пропускать такие звонки. Нам это решение кажется своевременным. Но сейчас самое главное — ввести запрет, потом будем думать над ответственностью», — сказал министр.

В России несколько лет пытаются бороться с мошенническими и спам-звонками.

В конце 2022 года в России была запущена система «Антифрод», которая должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров. До 1 марта этого года к ней должны были подключиться все российские операторы связи, но пока это требование не выполнено. Как сообщил Шадаев на конференции, к настоящему времени к системе подключилось 90% операторов России, закончить подключение Минцифры рассчитывает к концу этого года.

В апреле в России был принят закон о штрафах для микрофинансовых организаций (МФО) за распространение рекламы займов по сетям связи без указания всех условий, которые определяют его полную стоимость, а также за спам-звонки, то есть звонки без предварительного согласия абонентов. Для юридических лиц штрафы в первом случае составят от 600 тыс. до 1,6 млн руб., во втором — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Материал дополняется

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Екатерина Шокурова, Анна Балашова Анна Балашова
Максут Шадаев Минцифры спам реклама законопроект
Материалы по теме
Минцифры заявило о росте числа IТ-специалистов в России на 13%
Общество
В России ввели штрафы за спам-звонки до ₽1 млн
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении телефонного спама
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Кремль рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов Политика, 12:38
ФАС завела антимонопольное дело на Сбербанк из-за рекламы вклада Бизнес, 12:37
Российская компания начнет добывать криптовалюту для продажи на экспорт Крипто, 12:32
В Запорожской области дрон попал в легковую машину Политика, 12:31
Самые интересные для России новинки Пекинского автосалона. Онлайн Авто, 12:29
«Ъ» узнал о планах ужесточить требования к классификаторам гостиниц Бизнес, 12:27
В Нижнем Тагиле произошел мощный пожар в кафе Общество, 12:27
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Собянин анонсировал масштабное благоустройство на западе Москвы Недвижимость, 12:25
Передававшего данные о военных России пособника СБУ осудили на 11 лет Политика, 12:16
Россия направила ноту Турции из-за ситуации с туристами Политика, 12:14
Настю Ивлееву оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии Общество, 12:12
МИД опроверг подготовку запрета на замену документов за границей Политика, 12:09
СК предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины и экс-спикеру Рады Общество, 12:05
Красное небо над Афинами. Видео Общество, 12:01