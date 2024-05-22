ЦБ описал схему, по которой мошенники обманывают военных
Злоумышленники расширили популярную схему с «безопасным» счетом, они начали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, сообщили в Банке России.
По информации регулятора, мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и говорят, что полагающаяся военным в соответствии с президентским указом единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. будет удержана из денежного довольствия.
Среди причин удержания средств злоумышленники называют дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения военной операции. «Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России», — уточнили в ЦБ.
Далее они предлагают военному или его родным перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы их не списали. Получив средства, мошенники перестают выходить на связь.
13 мая регулятор сообщал, что в последнее время злоумышленники часто звонят потенциальным жертвам, предупреждая их, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета. Мошенники говорят, что для сохранения средств надо перевести их на «специальный» («безопасный») счет в Банке России.
Упоминание регулятора мошенники используют, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы. Для того чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники могут напоминать о безопасности — к примеру, рекомендовать не раскрывать финансовые данные.
«Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам», — напомнил регулятор.
Ранее ЦБ подсчитал, что в 2023 году российские банки предотвратили хищения на 5,8 трлн руб. у своих клиентов. Но при этом объем операций, проведенных без согласия клиентов, в 2023 году вырос на 11,5%, до 15,8 млрд руб., а число таких транзакций увеличилось на треть, до 1,17 млн.
Среди причин роста хищений регулятор назвал увеличение объема денежных переводов с использованием карт и более адресные атаки телефонных мошенников.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования