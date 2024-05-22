ЦБ описал схему, по которой мошенники обманывают военных

Мошенники сообщают жертвам, что единовременная выплата военным в размере 195 тыс. руб. будет удержана и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Злоумышленники расширили популярную схему с «безопасным» счетом, они начали использовать ее в отношении военнослужащих или их близких родственников, сообщили в Банке России.

По информации регулятора, мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и говорят, что полагающаяся военным в соответствии с президентским указом единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. будет удержана из денежного довольствия.

Среди причин удержания средств злоумышленники называют дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения военной операции. «Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России», — уточнили в ЦБ.

Далее они предлагают военному или его родным перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы их не списали. Получив средства, мошенники перестают выходить на связь.

13 мая регулятор сообщал, что в последнее время злоумышленники часто звонят потенциальным жертвам, предупреждая их, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета. Мошенники говорят, что для сохранения средств надо перевести их на «специальный» («безопасный») счет в Банке России.

Упоминание регулятора мошенники используют, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы. Для того чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники могут напоминать о безопасности — к примеру, рекомендовать не раскрывать финансовые данные.

«Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам», — напомнил регулятор.

Ранее ЦБ подсчитал, что в 2023 году российские банки предотвратили хищения на 5,8 трлн руб. у своих клиентов. Но при этом объем операций, проведенных без согласия клиентов, в 2023 году вырос на 11,5%, до 15,8 млрд руб., а число таких транзакций увеличилось на треть, до 1,17 млн.

Среди причин роста хищений регулятор назвал увеличение объема денежных переводов с использованием карт и более адресные атаки телефонных мошенников.