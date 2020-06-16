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Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун на Красной площади без масок. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — отметила Попова (цитата по ТАСС).

По ее словам, на трибунах все будет промыто и продезинфицировано. Попова добавила, что в день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

9 мая наземная часть парада Победы в Москве и других российских городах не состоялась из-за эпидемии коронавируса, в этот день прошла только воздушная часть парада. Мероприятие перенесли на 24 июня — в этот день в 1945 году на Красной площади прошел первый парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Однако власти 13 российских городов отказались проводить парад Победы 24 июня из-за сложной эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

В Кремле с пониманием отнеслись к этому решению. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководители субъектов Федерации лучше знают о ситуации с коронавирусом в своих регионах, поэтому могут самостоятельно принимать решения об ограничениях.

Теги: парад Победы, ветераны, медицинские маски, коронавирус
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