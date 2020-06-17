Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 22:12 Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США Политика, 22:01 Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России Общество, 21:34 Что предложат IT-компании пережившему карантин бизнесу. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 21:33 Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью Бизнес, 21:30 Попова отвела месяц на достижение минимального уровня заражений COVID-19 Общество, 21:26 Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика Общество, 21:17 Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж Общество, 21:00  Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП Общество, 20:46 Tesla сделала самый дальнобойный электрокар. Будут ли акции расти дальше Quote, 20:32 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 20:21 Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы Политика, 20:20 Mars сменит логотип Uncle Ben's из-за протестов Стиль, 20:17 ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб. Бизнес, 20:11
Общество ,  
0 

Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России

По словам Игоря Краснова, число преступлений в сфере государственных закупок выросло почти вдвое, а взяток — на 11%. Ранее ведомство оценило ущерб от коррупционных преступлений в прошлом году в 55 млрд руб.
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: kremlin.ru)

Число коррупционных преступлений, выявляемых в России, растет второй год подряд. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил генпрокурор Игорь Краснов, передает «РИА Новости». В прошлом году в стране зарегистрировали 31 тыс. подобных деяний, уточнил он.

По словам Краснова, на 17% выросло число преступлений, совершенных организованными преступными группами, на 74% — связанных с откатами в сфере госзакупок, на 11% — фактов взяточничества.

В 2019 году у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на сумму более 20 млрд руб., также рассказал Краснов. По сравнению с 2018 годом показатель вырос почти в 70 раз — тогда изъяли имущества на 311 млн руб.

В прошлом году, по словам Краснова, прокуроры выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Чаще всего надзорные органы фиксировали случаи незаконного использования служебного положения и конфликта интересов.

В марте Генпрокуратура сообщила, что ущерб от коррупционных преступлений в 2019 году составил 55 млрд руб. (8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране).

В Генпрокуратуре назначили нового начальника антикоррупционного отдела
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Игорь Краснов был назначен на должность генпрокурора 22 января 2020 года. Его предшественник Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В июне в ведомстве назначили нового руководителя управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений — им стал старший советник юстиции Сергей Орлов, который ранее был начальником отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы.

Автор: Наталия Анисимова
Материалы по теме
Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Политика
Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите нацпроектов от коррупции
Общество
Патрушев заявил о коррупции среди исполнителей нацпроектов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter