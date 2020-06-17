Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России

По словам Игоря Краснова, число преступлений в сфере государственных закупок выросло почти вдвое, а взяток — на 11%. Ранее ведомство оценило ущерб от коррупционных преступлений в прошлом году в 55 млрд руб.

Игорь Краснов (Фото: kremlin.ru)

Число коррупционных преступлений, выявляемых в России, растет второй год подряд. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил генпрокурор Игорь Краснов, передает «РИА Новости». В прошлом году в стране зарегистрировали 31 тыс. подобных деяний, уточнил он.

По словам Краснова, на 17% выросло число преступлений, совершенных организованными преступными группами, на 74% — связанных с откатами в сфере госзакупок, на 11% — фактов взяточничества.

В 2019 году у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на сумму более 20 млрд руб., также рассказал Краснов. По сравнению с 2018 годом показатель вырос почти в 70 раз — тогда изъяли имущества на 311 млн руб.

В прошлом году, по словам Краснова, прокуроры выявили 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Чаще всего надзорные органы фиксировали случаи незаконного использования служебного положения и конфликта интересов.

В марте Генпрокуратура сообщила, что ущерб от коррупционных преступлений в 2019 году составил 55 млрд руб. (8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране).