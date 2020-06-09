В Генпрокуратуре назначили нового начальника антикоррупционного отдела

Эту должность займет бывший начальник отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы Сергей Орлов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новым начальником управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры назначен старший советник юстиции Сергей Орлов. Об этом сообщил РБК источник в Генпрокуратуре. Информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

Приказ о назначении Орлова подписал генеральный прокурор Игорь Краснов. Одновременно он освободил Орлова от должности начальника отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Игорь Краснов был назначен на должность генпрокурора 22 января 2020 года. Его предшественник Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.