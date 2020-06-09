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В Генпрокуратуре назначили нового начальника антикоррупционного отдела

Эту должность займет бывший начальник отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы Сергей Орлов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новым начальником управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры назначен старший советник юстиции Сергей Орлов. Об этом сообщил РБК источник в Генпрокуратуре. Информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

Приказ о назначении Орлова подписал генеральный прокурор Игорь Краснов. Одновременно он освободил Орлова от должности начальника отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Игорь Краснов был назначен на должность генпрокурора 22 января 2020 года. Его предшественник Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выступая в Совете Федерации перед назначением, Краснов заявил о необходимости максимально ослабить коррупцию в стране за счет оздоровления деловой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, «в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости».

Ранее 8 июня начальником Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью был назначен генерал-майор юстиции Сергей Золотарев, который до этого был заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК).

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: Генпрокуратура, кадровые назначения, борьба с коррупцией
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