Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 Матвиенко предложила замглавы МЭР уволиться вместо «занятий болтологией» Общество, 19:00 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 19:00 Акции «Аэрофлота» упали на 5% после новостей о возможной допэмиссии Quote, 18:51 Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году Экономика, 18:48 Лоукостер Wizz Air в сентябре запустит из Пулково пять новых рейсов Общество, 18:47 Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына Общество, 18:45 ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре Общество, 18:32 Сумма заявок на кредитную поддержку в МСП Банк превысила ₽12 млрд. Пресс-релиз, 18:30 Неизвестный сообщил о минировании судов и потребовал 120 биткоинов Крипто, 18:29 Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР Общество, 18:26 Полиция ответила на сообщения о стрельбе в Москве Общество, 18:24 Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат Экономика, 18:18 В Москве зарегистрировали исторический температурный рекорд для 17 июня Общество, 18:13
Общество ,  
0 

Матвиенко предложила замглавы МЭР уволиться вместо «занятий болтологией»

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании раскритиковала замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе заседания, рассказывая о том, как продвигается работа, Назаров сообщил, что Минздрав разработал «дорожную карту» по проекту. По словам замминистра, строительство запланировано на 2021-2025 годы, стоимость проекта составит 18,9 млрд руб. Вместе с тем, заявил он, обоснования стоимости проекта пока нет, но есть вопросы по выделению земельного участка.

Матвиенко в ответ на это предложила Назарову заняться этой темой «руками». «Есть поручение президента по Евпатории. Хватит заниматься болтологией... Можете сейчас отказаться (от этой задачи. — РБК), заодно и от должности», — заявила спикер.

Вопрос строительства детского центра она назвала приоритетной задачей. Матвиенко заявила, что к 15 сентября Минэкономразвития должно предоставить информацию о сроках его строительства.

Назаров заявил, что не снимает с себя ответственности за проект. «Все, что зависит от нас, сделаем», — пообещал он.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter