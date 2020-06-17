Матвиенко предложила замглавы МЭР уволиться вместо «занятий болтологией»

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании раскритиковала замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе заседания, рассказывая о том, как продвигается работа, Назаров сообщил, что Минздрав разработал «дорожную карту» по проекту. По словам замминистра, строительство запланировано на 2021-2025 годы, стоимость проекта составит 18,9 млрд руб. Вместе с тем, заявил он, обоснования стоимости проекта пока нет, но есть вопросы по выделению земельного участка.

Матвиенко в ответ на это предложила Назарову заняться этой темой «руками». «Есть поручение президента по Евпатории. Хватит заниматься болтологией... Можете сейчас отказаться (от этой задачи. — РБК), заодно и от должности», — заявила спикер.

Вопрос строительства детского центра она назвала приоритетной задачей. Матвиенко заявила, что к 15 сентября Минэкономразвития должно предоставить информацию о сроках его строительства.

Назаров заявил, что не снимает с себя ответственности за проект. «Все, что зависит от нас, сделаем», — пообещал он.