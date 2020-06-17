Минтранс рекомендовал пересекающим границу носить маски

Минтранс рекомендовал сотрудникам государственных контрольных органов, работающим на пунктах пропуска через границу, а также выезжающим из России или въезжающим носить перчатки и маски

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Минтранс разработал рекомендации, направленные на обеспечение безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу России в условиях сохраняющейся угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В согласованном с Роспотребнадзором документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прописанные в нем меры должны обеспечить защиту как персонала пунктов пропуска через границу, так и пересекающих ее лиц.

Документ, в частности, предписывает сотрудникам государственных контрольных органов, работающим на пунктах пропуска через границу, а также выезжающим из России или въезжающим в нее лицам носить перчатки и защищающие органы дыхания маски. Кроме того, в условиях режима ограничений, связанного с распространением инфекционных заболеваний, у всех вышеуказанных лиц должны измерять температуру тела.