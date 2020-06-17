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Минтранс рекомендовал пересекающим границу носить маски

Минтранс рекомендовал сотрудникам государственных контрольных органов, работающим на пунктах пропуска через границу, а также выезжающим из России или въезжающим носить перчатки и маски
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минтранс разработал рекомендации, направленные на обеспечение безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу России в условиях сохраняющейся угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В согласованном с Роспотребнадзором документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прописанные в нем меры должны обеспечить защиту как персонала пунктов пропуска через границу, так и пересекающих ее лиц.

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Документ, в частности, предписывает сотрудникам государственных контрольных органов, работающим на пунктах пропуска через границу, а также выезжающим из России или въезжающим в нее лицам носить перчатки и защищающие органы дыхания маски. Кроме того, в условиях режима ограничений, связанного с распространением инфекционных заболеваний, у всех вышеуказанных лиц должны измерять температуру тела.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кроме того, в условиях сохраняющейся угрозы заражения COVID-19 рекомендовано:

  • нанести у всех кабин паспортного контроля и в других местах скопления людей разметку, указывающую на необходимость соблюдения социальной дистанции;
  • разместить в залах ожидания и туалетах, а также на входах в пункты пропуска и выходах из них емкости с антисептиками для дезинфекции рук;
  • не реже чем раз в два часа обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки, поручни, подоконники и окна кабин паспортного контроля и так далее.

Рекомендации Минтранса относятся к автомобильным, пешеходным и смешанным пунктам пропуска через границу, а также пунктам пропуска, работающим в аэропортах, и железнодорожным, морским, речным и озерным пунктам.

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Для большинства россиян (за исключением дипломатов и т.д.) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска закрыт с 30 марта. Покинуть страну теоретически возможно на самолете, однако практически сделать это крайне трудно — регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение России с другими странами приостановлено с 27 марта.

8 июня глава правительства Михаил Мишустин разрешил выезжать из страны россиянам, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу. Тем же распоряжением премьер-министра въезжать в Россию разрешили иностранцам, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и гражданам других стран, намеренным пройти лечение у российских врачей.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минтранс, коронавирус, государственная граница, выезд за границу
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