На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара потратят 251 млн руб.

В апреле глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что предварительный ущерб от пожара составил 500 млн руб. По данным портала госзакупок, на тендер по ремонту заявился единственный участник

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Цена контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», на котором произошел пожар в декабре прошлого года, составляет 251,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Центр судоремонта «Звездочка» намерен заключить контракт на ремонтные работы с единственным участником тендера. Название компании, которая будет проводить восстановительные работы, не уточняется.

Согласно материалам, участник тендера предложил максимальную сумму контракта (252,5 млн руб.), однако по результатам преддоговорных переговоров она была снижена до 251,4 млн руб. Сам договор пока не заключен.

В сведениях о закупке говорится, что исполнителю работ предстоит очистить надстройку авианосца по правому борту, а также покрасить ее по правому борту. Ориентировочная площадь очистки и окраски — чуть более 2 тыс. кв. м. Кроме того, необходимо провести ремонт корпусных конструкций надстройки, говорится в материалах. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен будет сам.