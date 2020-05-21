Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру

Работы по двум этапам ремонта нужно было вести одновременно, чтобы в запланированный срок — в июне 2021 года — крейсер смог встать на так называемое разовое докование, объяснил Евтушенко. То есть корабль зайдет в недостроенный док, там ему установят донно-бортовую арматуру, винты и валы. Затем крейсер покинет док, специалисты закончат ремонт на воде, а подрядчик достроит сооружение, указал владелец И.И.С.

Теперь «Звездочка» хочет разорвать контракт с И.И.С., но это сдвинет сроки докования крейсера на 2022 год или даже на 2023-й, что «нанесет финансовый ущерб и вред обороноспособности государства», говорится в письме Евтушенко в Генпрокуратуру. По его словам, на строительной площадке все еще находится техника И.И.С. (35 единиц техники из первоначальных 53), при этом только мобилизация техники займет у другого подрядчика несколько месяцев. Он просит Генпрокуратуру проверить заказчика и стройку и запретить «Звездочке» расторгать этот контракт.

Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер «Адмирал Кузнецов» вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка». Сначала корабль ремонтировали на плавучем доке ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе «Роснефти», но в октябре 2018 года плавдок утонул, и ремонтировать корабли такого большого водоизмещения стало негде. Тогда было принято решение объединить две камеры дока «Звездочки», чтобы получить один большой док и провести его модернизацию. Во время затопления дока на крейсер упал башенный кран грузоподъемностью 50 т, а в декабре 2019 года в энергоотсеке произошел пожар, который, по словам главы ОСК Алексея Рахманова, отложит сроки ремонта еще на пять-шесть месяцев. Но «Звездочка» передаст флоту отремонтированный корабль, как и планировала, в 2022 году, заявил Рахманов 3 апреля 2020 года (цитата по «Интерфаксу»).

Как на претензии отвечает ОСК

В ОСК в срыве сроков работ обвинили самого подрядчика. Компания передала документацию на первый этап через четыре месяца после заключения контракта, документация на второй этап проходит согласование и будет направлена в Главгосэкспертизу, сказал представитель ОСК. Работы оплачиваются своевременно, утверждает он.

И.И.С. «объективно не справляется с проектом», утверждает представитель корпорации. Строительство задерживается из-за существенного ухудшения финансовой ситуации подрядчика, который в последнее время получил финансовые претензии от предыдущих заказчиков, объясняет он.

Рахманов еще в конце прошлого года говорил в интервью «Коммерсанту», что ОСК недовольна темпом работ на стройке. По его словам, корпорация отчасти была вынуждена работать с И.И.С., так как «три гиганта, строительные компании, хорошо известные на российском рынке, от участия в этом рискованном для них проекте отказались».

Теперь ОСК планирует сменить подрядчика, чтобы соблюсти сроки докования «Адмирала Кузнецова» в 2021 году, поясняет представитель корпорации. 3 апреля «Звездочка» уведомила И.И.С. о расторжении контракта и сейчас анализирует предложения других подрядчиков.

Чем известна И.И.С. Евтушенко создал И.И.С. 13 лет назад в Санкт-Петербурге, компания построила более 100 гидротехнических сооружений. Выручка И.И.С. в 2014–2018 годах не превышала 2,7 млрд руб. в год. В 2018 году Евтушенко обсуждал продажу 50% И.И.С. компании «Титан 2» (входит в «Росатом»), рассказал бизнесмен. Идея была в том, чтобы получить гарантированный заказ на 386 млрд руб. до 2030 года на работы на Северном морском пути. Президент Владимир Путин поручил увеличить грузопоток по СМП до 80 млн т в год, ответственным назначен «Росатом». Но для выполнения этой задачи нужно выполнить большой объем дноуглубительных работ, а у И.И.С. есть для этого и техника, и компетенции, говорит Евтушенко. Сделка не состоялась, представитель «дочки» «Росатома» не ответил на вопросы РБК по существу. Тогда владелец И.И.С. предложил правительству создать на базе своей компании национального игрока для проведения дноуглубительных работ в северных портах. Проект предусматривал строительство минимум 15 кораблей, в том числе на верфях ОСК. С 2013 года государство потратило на дноуглубление больше $1 млрд, но деньги ушли иностранным компаниям, аргументировал Евтушенко.

Почему задерживается стройка

Стройка дока для модернизации «Адмирала Кузнецова» задерживается по нескольким причинам, сказал РБК Валерий Киреев, замглавы Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), имеющего статус государственного научного центра и выступающего генеральным проектировщиком сухого дока.

Конфликт подрядчика и заказчика. Несмотря на отсутствие утвержденной проектно-сметной документации, уже сейчас по второму этапу можно выполнить большое количество работ на берегу — обустроить площадку, произвести демонтаж конструкций и т.д., но подрядчика на стройке фактически нет, отмечает Киреев.

Вторая причина связана с увеличением планируемой стоимости второго этапа строительства. ЦТСС в декабре 2019 года увеличил ее в два раза, говорит Киреев, из-за выявленной повышенной сейсмики для сухого дока в 7,9 балла (обычные карты сейсмики в регионе предусматривают 6 баллов). Первоначально стоимость второго этапа составляла 16 млрд руб., новая цена — 33,6 млрд руб., сказал РБК источник, близкий к проекту. ОСК и Минпромторг отказываются согласовывать новую цену, объясняет замглавы проектировщика. Из-за этого, по его словам, Главгосэкспертиза не может начать проверку документации.

На просьбу Минпромторга удешевить проект ЦТСС предложил отказаться от мероприятий на 5 млрд руб., не относящихся напрямую к сухому доку, но согласия от министерства и заказчика пока не получил, рассказал Киреев. По его словам, Минпромторг поручил заказчику нанять стороннюю организацию для проверки расчетов ЦТСС. Повышенная сейсмика уже заложена в документы по первому этапу, защищает позицию ЦТСС Киреев, а верность расчетов в 2019 году подтвердили ученые ЦНИИП Минстроя России и Главгосэкспертизы.

ОСК уточняет сейсмичность площадки строительства для оптимизации проектных решений второго этапа, чтобы не допустить существенного увеличения стоимости сухого дока, сказал РБК представитель корпорации. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.