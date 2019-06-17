BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Кинокомпания Kinodanz и видеоблогер Евгений Баженов, выступающий под псевдонимом BadComedian, заключили мировое соглашение по иску на 1 млн руб. Спор возник из-за использования в видеообзоре 20 минут фильма «За гранью реальности»

Евгений Баженов (Фото: BadComedian / YouTube)

О примирении сторон агентству РБК сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко. По его словам, инцидент можно считать урегулированным, а на судебном заседании 24 июня мировое соглашение будет оформлено процессуально.

Панченко при этом не разгласил условия соглашения.

Как указывал ранее Баженов, конфликт с Kinodanz возник в начале этого года после сделанного видеоблогером обзора на фильм «За гранью реальности». Кинокомпания потребовала от BadComedian 1 млн руб., объясняя свои претензии экономическими причинами. Продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев сообщил, что Баженов незаконно использовал в интернете 20 минут оригинального контента, полностью раскрыл сюжетную линию и тем самым нанес создателям ленты ущерб, поскольку на тот момент начались продажи фильма на цифровых платформах.

Баженов с Мелентьевым не согласился. По его словам, обзор он выложил уже после того, как фильм прошел в кинотеатрах, а что касается выложенных фрагментов фильма, то объем цитирования в российском законодательстве не прописан.