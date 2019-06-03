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Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб. Поводом для разбирательства стал его обзор на фильм «За гранью реальности», который вышел в мае прошлого года.

Баженов заявил, что судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Kinodanz считает, что обзор нарушает авторские права, поскольку в ролике были использованы кадры из фильма. При этом сам блогер отмечает, что в российском законодательстве объемы цитирования не установлены.

Как утверждает Баженов, деньги на каждый фильм Kinodanz выделяет Минкультуры. Судебный иск он назвал попыткой «цензурировать критику».

Представители Kinodanz заявили Баженову, что за компанией стоят «очень влиятельные люди» и ее поддерживает Министерство культуры, утверждает блогер. При этом, по его словам, фильмы киностудии проваливаются в прокате.

РБК направил запрос в компанию Kinodanz и обратился за комментарием в Минкультуры.

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Канал BadComedian был зарегистрирован на YouTube 23 февраля 2011 года, на момент написания материала на нем вышло 178 видеозаписей. Kinodanz основана в 2012 году Виктором Денисюком и Евгением Мелентьевым. Ее проекты ориентированы на российский и международные рынки и снимаются с привлечением ведущих голливудских звезд, говорится на ее сайте. На сегодняшний день в работе компании на разных стадиях производства находится восемь фильмов.

Теги: видеоблогер, иск в суд, авторские права, новости РБК
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