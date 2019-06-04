Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian

В Минкультуры заявили, что не будут вмешиваться в судебный конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Об этом говорится в сообщении директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, поступившем в РБК.

Ранее Баженов заявил, что Kinodanz подала на него иск на 1 млн руб. из-за обзора фильма «За гранью реальности».

Любимова заметила, что причины и повод подачи в суд оставляет на усмотрение продюсеров, но «поддерживать кого-либо в борьбе с теми, кто смотрит и анализирует работу продюсеров, мы никогда не будем». «Мы поддерживаем российских продюсеров в производстве, поддерживаем в прокате и на международной арене, но мы не занимаемся поддержкой кинокомпаний в суде», — отмечается в сообщении. Любимова добавила, что в министерстве против, чтобы ведомством «кого-либо запугивали».

Директор департамента кинематографии предположила, что продюсеры пошли в суд из-за того, что впервые столкнулись с жесткой критикой, отметив, что с точки зрения продвижения критика может пойти фильму на пользу. Она добавила, что в России не хватает конструктивной кинокритики и ведомство выступает за то, чтобы было больше обзоров фильмов, выходящих в прокат.