Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин отправил депутатский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с целью проверить соблюдения законодательства при выделении Минкультуры средств киностудии KD Studios (до 2019 года называлась Kinodanz). В запросе (есть у РБК) приводятся выдержки из закона «О государственной поддержке кинематографии России», в которых говорится о том, что все организации имеют право на получение господдержки при определенных условиях.

Среди них, в частности, Рашкин отметил, что авторы, продюсеры и съемочный состав должен по большей части состоять из граждан России. Также он добавил, что в законе говорится о необходимости преимущественно использовать русский язык при съемках, а также о невозможности иностранных инвесторов вкладывать в создание фильма более 50% от сметной стоимости картины.

В запросе Рашкин указал, что вопреки указанным нормам фильм «За гранью реальности», произведенный Kinodanz и вышедший в 2018 году, полностью снят на английском языке. «При этом художественный замысел, насколько можно судить, совершенно никак не оправдывает использование иностранного языка», — отмечается в документе.

Депутат добавил, что при этом картина начинается с указания того факта, что фильм был снят при финансовой поддержке Минкультуры. Кроме того, Рашкин заявил, что другие фильмы киностудии — «Танцы насмерть», «Эбигейл», «Генезис» и другие — также получившие финансовую поддержку со стороны Минкультуры, «едва ли соответствуют установленным самим ведомством основным принципам государственной финансовой поддержки кинопроизводства».