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Общество ,  
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Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин отправил депутатский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с целью проверить соблюдения законодательства при выделении Минкультуры средств киностудии KD Studios (до 2019 года называлась Kinodanz). В запросе (есть у РБК) приводятся выдержки из закона «О государственной поддержке кинематографии России», в которых говорится о том, что все организации имеют право на получение господдержки при определенных условиях.

Среди них, в частности, Рашкин отметил, что авторы, продюсеры и съемочный состав должен по большей части состоять из граждан России. Также он добавил, что в законе говорится о необходимости преимущественно использовать русский язык при съемках, а также о невозможности иностранных инвесторов вкладывать в создание фильма более 50% от сметной стоимости картины.

В запросе Рашкин указал, что вопреки указанным нормам фильм «За гранью реальности», произведенный Kinodanz и вышедший в 2018 году, полностью снят на английском языке. «При этом художественный замысел, насколько можно судить, совершенно никак не оправдывает использование иностранного языка», — отмечается в документе.

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Депутат добавил, что при этом картина начинается с указания того факта, что фильм был снят при финансовой поддержке Минкультуры. Кроме того, Рашкин заявил, что другие фильмы киностудии — «Танцы насмерть», «Эбигейл», «Генезис» и другие — также получившие финансовую поддержку со стороны Минкультуры, «едва ли соответствуют установленным самим ведомством основным принципам государственной финансовой поддержки кинопроизводства».

По мнению Рашкина, с точки зрения коммерческого успеха смысла в финансовой поддержке киностудии не усматривается, так как выпущенные ею фильмы «имеют стабильно низкий рейтинг и весьма небольшие сборы».

«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.

РБК обратился за комментарием в Министерство культуры.

KD Studios (в период с 2012 по 2019 годы — Kinodanz) — российская кинокомпания, основанная в Москве. В фильме «За гранью реальности» принял участие Антонио Бандерас.

Ранее видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб. Поводом для разбирательства стал его обзор на фильм «За гранью реальности». По его словам, в кинокомпании заявили, что его видеообзор сделан с нарушением авторского права. В министерстве заявляли, что оказывали поддержку нескольким картинам Kinodanz по результатам питчинга (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов).

Теги: Валерий Рашкин, депутатский запрос, Юрий Чайка, проверка, Минкультуры РФ ..., господдержка
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