Продюсер Kinodanz объяснил причины иска к блогеру BadComedian

Продюсер кинокомпании Kinodanz Евгений Мелентьев объяснил, по какой причине был подан иск к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, иск подан исключительно из-за незаконного использования видеоконтента при обзоре на фильм «За гранью реальности». «Иск, безусловно, есть, это абсолютно рутинное разбирательство. Речь идет о незаконном использовании нашего контента в интернете, нашим оппонентом является Евгений Баженов, который разместил 20 минут нашего оригинального контента в интернете», — пояснил Мелентьев.

Продюсер отметил, что блогер выложил этот сюжет в тот момент, когда «открывались цифровые права кинокомпании», в результате чего она понесла убытки. «Четко могу сказать, что это повлияло на продажи нашего контента на цифровых платформах. Потенциальные покупатели отсмотрели 20 минут видеоматериала, где он вдобавок полностью раскрывает сюжетную линию картины», — рассказал он.

Как отметил Мелентьев, Баженов имеет право самовыражаться, однако в данном случае речь идет об экономическом споре. При этом он уточнил, что иск в 1 млн руб. — это всего лишь формальность, так как компания понесла куда большие потери.