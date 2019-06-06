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Продюсер Kinodanz объяснил причины иска к блогеру BadComedian

Продюсер кинокомпании Kinodanz Евгений Мелентьев объяснил, по какой причине был подан иск к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, иск подан исключительно из-за незаконного использования видеоконтента при обзоре на фильм «За гранью реальности». «Иск, безусловно, есть, это абсолютно рутинное разбирательство. Речь идет о незаконном использовании нашего контента в интернете, нашим оппонентом является Евгений Баженов, который разместил 20 минут нашего оригинального контента в интернете», — пояснил Мелентьев.

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Продюсер отметил, что блогер выложил этот сюжет в тот момент, когда «открывались цифровые права кинокомпании», в результате чего она понесла убытки. «Четко могу сказать, что это повлияло на продажи нашего контента на цифровых платформах. Потенциальные покупатели отсмотрели 20 минут видеоматериала, где он вдобавок полностью раскрывает сюжетную линию картины», — рассказал он.

Как отметил Мелентьев, Баженов имеет право самовыражаться, однако в данном случае речь идет об экономическом споре. При этом он уточнил, что иск в 1 млн руб. — это всего лишь формальность, так как компания понесла куда большие потери.

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«Картина «За гранью реальности» получила на допроизводство от Минкультуры 6 млн руб., что составляет менее 4% бюджета, все остальные средства частных инвесторов. На эти деньги и трейлер-то не снимешь», — добавил Мелентьев, комментируя слова Баженова о том, что фильм полностью финансировался из госбюджета.

Видеоблогер BadComedian сообщил о том, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб. 3 июня. Поводом для разбирательства стал его обзор на фильм «За гранью реальности», который вышел в мае прошлого года.

Баженов заявил, что судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Кинокомпания считает, что обзор нарушает авторские права, поскольку в ролике были использованы кадры из фильма. При этом сам блогер отмечает, что в российском законодательстве объемы цитирования не установлены.

Теги: кинокомпания, блогер, иск в суд
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