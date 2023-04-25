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В Минздраве объяснили, кому нужно привиться от кори

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Полибин объяснил, кому нужно привиться от кори
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава рассказал РБК, кого в первую очередь планируется привить в ходе «подчищающей» иммунизации. Он предупредил об опасности снижения популяционного иммунитета к коклюшу и полиомиелиту
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин сообщил РБК, что в контексте проводимой в стране «подчищающей» иммунизации вакцинации против кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты. В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью — заболевание выявили в 44 регионах — и проведении иммунизации.

Полибин напомнил, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок каждый ребенок должен получить две прививки (вакцинация в 12 месяцев и одна ревакцинация в шесть лет), которые обеспечат защиту от заболевания корью на протяжении всей жизни. Именно поэтому в рамках «подчищающей» иммунизации лица, имеющие одну прививку в анамнезе, подлежат однократному введению вакцины, а не привитым ранее или не имеющим сведений о прививках может быть рекомендовано введение двух прививок.

Приоритетными, по его словам, являются лица в возрасте до 55 лет, относящиеся к группам риска, работающие в условиях факторов, способствующих распространению инфекции (работники медицинских организаций, а также осуществляющие образовательную деятельность, организации торговли, транспорта, коммунальной, социальной сферы и другие).

Тем, кто не знает свой вакцинальный статус, то есть лицам с неизвестным прививочным анамнезом, целесообразно проведение иммунизации, так как эта группа занимает сегодня второе место в структуре заболевших после непривитых, подчеркнул Полибин.

Эпидемиолог также отметил, что выявление случаев кори в настоящее время не является противопоказанием к проведению «подчищающей» иммунизации. Более того, вакцинация контактных лиц в очагах кори является одним из основных и наиболее эффективных противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпидемических очагов.

По его словам, для предотвращения распространения инфекции от кори необходимо привить 95–98% населения.

С целью контроля за ходом «подчищающей» иммунизации организован еженедельный режим представления отчетов медорганизациями, сообщил Роман Полибин.

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Главный эпидемиолог полагает, что «элиминация» кори, или ее «возвращение», всецело зависит от населения. Он отметил, что плановая вакцинация, безусловно, защищает от эпидемии, но выявление отдельных случаев заболевания связано с непривитыми и лицами, не имеющими сведений о прививках.

Сегодня в ряде европейских стран наблюдается резкий подъем заболеваемости различными болезнями на фоне снижения охвата прививками, отметил эксперт. Также он добавил, что снижение популяционного иммунитета ниже 95% против других инфекций, управляемых вакцинопрофилактикой (например, дифтерия, коклюш, полиомиелит, эпидемический паротит и краснуха), также может привести к осложнению эпидемической ситуации.

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София Прохорчук София Прохорчук
корь вакцинация ревакцинация Минздрав медицина
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