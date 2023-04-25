В Минздраве объяснили, кому нужно привиться от кори

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава рассказал РБК, кого в первую очередь планируется привить в ходе «подчищающей» иммунизации. Он предупредил об опасности снижения популяционного иммунитета к коклюшу и полиомиелиту

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин сообщил РБК, что в контексте проводимой в стране «подчищающей» иммунизации вакцинации против кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты. В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью — заболевание выявили в 44 регионах — и проведении иммунизации.

Полибин напомнил, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок каждый ребенок должен получить две прививки (вакцинация в 12 месяцев и одна ревакцинация в шесть лет), которые обеспечат защиту от заболевания корью на протяжении всей жизни. Именно поэтому в рамках «подчищающей» иммунизации лица, имеющие одну прививку в анамнезе, подлежат однократному введению вакцины, а не привитым ранее или не имеющим сведений о прививках может быть рекомендовано введение двух прививок.

Приоритетными, по его словам, являются лица в возрасте до 55 лет, относящиеся к группам риска, работающие в условиях факторов, способствующих распространению инфекции (работники медицинских организаций, а также осуществляющие образовательную деятельность, организации торговли, транспорта, коммунальной, социальной сферы и другие).

Тем, кто не знает свой вакцинальный статус, то есть лицам с неизвестным прививочным анамнезом, целесообразно проведение иммунизации, так как эта группа занимает сегодня второе место в структуре заболевших после непривитых, подчеркнул Полибин.

Эпидемиолог также отметил, что выявление случаев кори в настоящее время не является противопоказанием к проведению «подчищающей» иммунизации. Более того, вакцинация контактных лиц в очагах кори является одним из основных и наиболее эффективных противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпидемических очагов.

По его словам, для предотвращения распространения инфекции от кори необходимо привить 95–98% населения.

С целью контроля за ходом «подчищающей» иммунизации организован еженедельный режим представления отчетов медорганизациями, сообщил Роман Полибин.

Главный эпидемиолог полагает, что «элиминация» кори, или ее «возвращение», всецело зависит от населения. Он отметил, что плановая вакцинация, безусловно, защищает от эпидемии, но выявление отдельных случаев заболевания связано с непривитыми и лицами, не имеющими сведений о прививках.

Сегодня в ряде европейских стран наблюдается резкий подъем заболеваемости различными болезнями на фоне снижения охвата прививками, отметил эксперт. Также он добавил, что снижение популяционного иммунитета ниже 95% против других инфекций, управляемых вакцинопрофилактикой (например, дифтерия, коклюш, полиомиелит, эпидемический паротит и краснуха), также может привести к осложнению эпидемической ситуации.