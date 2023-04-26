В частных клиниках Москвы возникла нехватка вакцин от кори

Во многих московских частных клиниках закончились моновакцины от кори. Большая часть препаратов сейчас направляется в госсектор, но за январь—март не удалось полностью закрыть потребность регионов в монопрепарате

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Можно ли привиться от кори в частных клиниках

Весной частные клиники столицы на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори столкнулись с нехваткой однокомпонентного препарата для профилактики заболевания, рассказали РБК представители медицинских сетей. В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с заболеваемостью корью — заболевание выявили в 44 регионах.

Как сообщили РБК в МЕДСИ, вакцины в наличии сейчас нет. Поставки, по словам заместителя медицинского директора компании Ксении Шеховцовой, осуществляются приоритетно в госклиники. В клинике «ABC-медицина» также сообщили РБК об отсутствии однокомпонентной вакцины от кори.

Кроме того, среди многопрофильных клиник, ориентированных в том числе на инфекционные болезни, об отсутствии моновакцины сообщили в «Евромедклиник», «Юниклиник», «Медлайн-сервисе» и «Центравиамеде».

При этом в «Медскане» и «Инвитро», несмотря на увеличение спроса на моновакцину от кори, препарат в наличии есть. Как отметила медицинский директор «Медскана» Светлана Каневская, в клинику обращаются как взрослые, так и дети. Некоторые приходят на вакцинацию не по собственному желанию, их направляют работодатели.

В «Медскане» РБК сообщили, что сейчас спрос одинаково высокий как на моно-, так и на комбинированные вакцины от кори: монокомпонентной вакцины от кори за первые три месяца 2023 года введено столько, сколько было введено за весь 2022 год. Если же говорить о комбинированной вакцине MMR II (корь, краснуха и паротит), спрос в клинике на препарат в 2023 году вырос на 66%, несмотря на то что летом прошлого года компания объявила о ее выводе наряду с другими препаратами с российского рынка.

По данным «Инвитро», за первый квартал 2022 года от кори привили, в том числе комбинированными вакцинами, 77 человек. Тогда как за первый квартал текущего года только в Москве от кори вакцинировался 381 человек.

В «Инвитро» также подчеркнули, что увеличение спроса на вакцинацию от кори обеспечило взрослое население, так как повышенный спрос на иммунизацию от кори зафиксирован после начала проведения в январе 2023 года «подчищающей» иммунизации от заболевания, при которой используют в основном монопрепарат.

Стоимость вакцинации в частных клиниках Москвы составляет от 1,2 тыс. до 3 тыс. руб.

Кому нужно прививаться от кори

Как заявил РБК главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Роман Полибин, в первую очередь в контексте «подчищающей» иммунизации против кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, непривитые против нее или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы и мигранты. Плановая вакцинация детей от кори осуществляется по Национальному календарю прививок (НКПП) в 12 месяцев и шесть лет.

Лица, имеющие одну прививку в анамнезе, подлежат однократному введению вакцины, а непривитым ранее или не имеющим сведений о прививках может быть рекомендовано введение двух доз моновакцины.

В Петербурге уже потребовали от работодателей, нанимающих иностранных граждан, обеспечить «подчищающую» вакцинацию против кори. «Речь идет об иностранцах, которые не переболели корью, не были привиты, имеют «титр антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования». Вакцинацию необходимо провести до 31 декабря 2023 года», — говорится в постановлении главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой.

Основные признаки кори — слабость и ломота в теле, насморк с обильными выделениями, температуру 38–40°C, сильная головная боль, мучительный сухой кашель, боль в горле при глотании и воспаление слизистой оболочки глаз, затем — высыпания. Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем распространяются по всему туловищу. Корь вызывает РНК-содержащий вирус, который передается от больного человека воздушно-капельным путем, — после попадания на слизистые дыхательных путей возбудитель проникает в кровоток и распространяется по всему организму. Корью можно заразиться не только при прямом контакте с больным человеком. Инфицирование может произойти, даже если просто зайти в помещение, где недавно находился больной (неопасным он считается только с пятого дня после появления высыпаний).

Кто производит вакцины от кори

Однокомпонентная вакцина, предназначенная для иммунизации от кори, зарегистрирована у НПО «Микроген», Serum Institute of India и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Для «подчищающей» иммунизации населения от кори используют препарат НПО «Микроген».

По данным RNC Pharma, суммарно в 2022 году в обращение было выпущено 4,7 млн доз вакцин (моно-, двух- и трехкомпонентных), что на 21% меньше, чем в 2021 году. В аналитической компании отметили, что сокращались в основном объемы по моновакцине.

Что касается препарата MMR II, в 2022 году было поставлено 127 тыс. доз вакцины, что в 6,4 раза больше, чем в 2021 году. Однако в общем объеме на нее приходится порядка 6,8% (лидирует «Нацимбио» с препаратом «Вактривир»). Последняя поставка препарата MSD, по данным RNC, прошла в декабре 2022 года.

В январе—марте текущего года на рынок поступила только моновакцина в количестве порядка 356,5 тыс. доз, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года, но в прошлом году выпускались еще и комбинированные препараты, а в текущем году по состоянию на март они в обращение не поступали. Если учесть этот фактор, то идет довольно серьезное падение, примерно на 72%, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В пресс-службе компании «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» «Ростеха») сообщили, что в общей сложности для плановой вакцинации населения по НКПП в регионы в течение 2023 года будут направлены более 4 млн доз вакцин с коревым компонентом.

В компании уточнили, что по состоянию на 24 апреля отгружено более 650 тыс. доз таких препаратов. Из них в апреле с опережением на пять месяцев графика, предусмотренного госконтрактами, отгружено 287 тыс. доз противокоревых моновакцин.

Кроме того, в «Микрогене» заявили, что компания ориентирована на производство дополнительных объемов вакцин при возникновении эпидемических угроз.

По данным ЕИС в сфере закупок, в 2022 году состоялось аукционов на закупку вакцины от кори на 43,32 млн руб., тогда как в общей сложности на моновакцину было объявлено тендеров на 154,07 млн руб. Вакцину приобретали ФКУ Минздрава, медучреждения Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Омской области, республик Удмуртия и Хакасия.

Для Минздрава «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком вакцин по НКПП, закупила моновакцину от кори. В Санкт-Петербурге основным поставщиком препарата в прошлом году была компания «Медфарма». Компания «Гемос» в прошлом году стала основным поставщиком препаратов от кори для Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы. Среди поставщиков также фигурировали такие организации, как «Эпидбиомед-Импэкс» (компания на 75% принадлежит «Новусфарм», на 25% — Евгении Горемыкиной), «Медсервис-регион», МФК «Биоритм» и «Сибмединфо».

За январь—март 2023 года состоялось аукционов по закупке вакцины от кори на 3,17 млн руб., общая сумма объявленных за этот период тендеров составила 9,35 млн руб. Среди победителей аукционов продолжили фигурировать «Сибмединфо», «Медфарма» и «Эпидбиомед-Импэкс». Новичок — «Торговый дом Аллерген».

За 2023 год «Нацимбио» поставит для Минздрава вакцины от кори на 40,26 млн руб., это 90 586 упаковок препарата, сообщили РБК в Минздраве. Поставлять вакцину планируется в два этапа — с 23 января по 1 апреля и с 2 марта по 31 декабря. Стоимость исполненных обязательств пока составляет 3,3 млн руб.