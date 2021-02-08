В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 12,5 года за коррупцию, госпитализирован в клиническую больницу на севере Москвы. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

«Сейчас Захарченко перевели в городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева в Москве. Я надеюсь, ему там сделают операцию», — рассказала она.

По ее словам, Захарченко постоянно жаловался на боли и врачи обнаружили у него грыжу. Однако, как отмечает Литвинович, затем диагноз исчез из медицинских документов.

По словам уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, Захарченко был госпитализирован по запросу врачей СИЗО, а также по обращению правозащитников. «На сегодняшний день Захарченко госпитализирован в 20-ю больницу, где будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, оперативное вмешательство», — передает слова Потяевой «РИА Новости».