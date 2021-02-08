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В Москве госпитализировали экс-полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, приговоренный к 12,5 года за коррупцию, госпитализирован в клиническую больницу на севере Москвы. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

«Сейчас Захарченко перевели в городскую клиническую больницу имени А.К. Ерамишанцева в Москве. Я надеюсь, ему там сделают операцию», — рассказала она.

По ее словам, Захарченко постоянно жаловался на боли и врачи обнаружили у него грыжу. Однако, как отмечает Литвинович, затем диагноз исчез из медицинских документов.

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Дмитрий Захарченко

По словам уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, Захарченко был госпитализирован по запросу врачей СИЗО, а также по обращению правозащитников. «На сегодняшний день Захарченко госпитализирован в 20-ю больницу, где будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, оперативное вмешательство», — передает слова Потяевой «РИА Новости».

Захарченко «определили во вторую хирургию, по состоянию пока ничего не указано», рассказали агентству в больнице.

Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году по подозрению в получении взятки 7 млн руб. Суммы наличных, изъятых у Захарченко и членов его семьи при обыске, составили 374,809 млн руб., €2,076 млн и $124,274 млн. В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. Позднее срок ему смягчили на полгода.

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В середине января Следственный комитет (СК) сообщил о завершении расследования еще одного уголовного дела против Захарченко. По данным следствия, с 2007 по 2016 год он получал взятки за покровительство от группы предпринимателей, которые совершали незаконные банковские операции «в своих корыстных интересах». Общая сумма полученных взяток — 1,5 млрд руб.

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