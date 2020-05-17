Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса Общество, 23:27 Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков Общество, 23:26 Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в США Общество, 22:58 Глава МВД Чехии усомнился в наличии доказательств ввоза яда из России Политика, 22:32 Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Общество, 22:19 В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом Общество, 22:09 Руководство курского «Авангарда» перевело клуб в ПФЛ на следующий сезон Спорт, 21:31 В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник Общество, 21:24 У муфтия Северного Кавказа заподозрили коронавирус Общество, 21:21 МГУ перенес сроки военных сборов из-за пандемии коронавируса Общество, 21:05 В Северной Осетии родился зараженный коронавирусом ребенок Общество, 21:02 «Бавария» победила «Унион» и укрепила лидерство в Бундеслиге Спорт, 21:00 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 20:54 Менеджер Хабиба сообщил о многократных попытках бойца завершить карьеру Спорт, 20:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

За сутки в Москве умерли 77 человек с COVID-19. С начала эпидемии в столице скончались 1580 человек. В среднем по Москве уровень летальности от коронавируса ниже, чем в мире, в 6,8 раза», — отмечала вице-премьер Татьяна Голикова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве за день умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Предыдущий максимальный показатель по количеству летальных исходов был зарегистрирован двумя днями ранее, 15 мая. Тогда скончались 74 человека с COVID-19. За прошлые же сутки в Москве умер 71 пациент.

С начала эпидемии в Москве выявили более половины всех заразившихся коронавирусом в России — 142,8 тыс. заболевших из 281,7 тыс. в стране. По данным оперативного штаба, лечение в столице продолжают 113,8 тыс. пациентов с COVID-19, более 27,4 тыс. уже выздоровели.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За прошедшие сутки в Москве выявили 3855 заразившихся коронавирусом. Накануне же столичные власти сообщили о минимальном показателе прироста новых случаев заболевания за сутки с 30 апреля. Так, в субботу, 16 мая, в столице коронавирус обнаружили у 3505 заразившихся.

В целом же по России оперативный штаб второй день подряд регистрирует менее 10 тыс. случаев заражения за сутки. 17 мая число новых заболевших составило 9,7 тыс. человек. В среднем по России уровень летальности от коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемирового], по Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза», — отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в стране с начала пандемии заразились 281,7 тыс. человек. Большинство из них находятся в Москве, следом за ней идут Подмосковье (27,3 тыс. заболевших) и Санкт-Петербург (10,4 тыс.).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter