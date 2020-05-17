В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

За сутки в Москве умерли 77 человек с COVID-19. С начала эпидемии в столице скончались 1580 человек. В среднем по Москве уровень летальности от коронавируса ниже, чем в мире, в 6,8 раза», — отмечала вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве за день умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Предыдущий максимальный показатель по количеству летальных исходов был зарегистрирован двумя днями ранее, 15 мая. Тогда скончались 74 человека с COVID-19. За прошлые же сутки в Москве умер 71 пациент.

С начала эпидемии в Москве выявили более половины всех заразившихся коронавирусом в России — 142,8 тыс. заболевших из 281,7 тыс. в стране. По данным оперативного штаба, лечение в столице продолжают 113,8 тыс. пациентов с COVID-19, более 27,4 тыс. уже выздоровели.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За прошедшие сутки в Москве выявили 3855 заразившихся коронавирусом. Накануне же столичные власти сообщили о минимальном показателе прироста новых случаев заболевания за сутки с 30 апреля. Так, в субботу, 16 мая, в столице коронавирус обнаружили у 3505 заразившихся.