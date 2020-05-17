В Москве за сутки выявили 3,8 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве за сутки зафиксировали 3 855 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в столице возросло до 142 824. Число выздоровевших также увеличилось до 27 490 человек, 1 503 человек умерли.

Всего в России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых случаев заражения. Так, 17 мая число новых заболевших составило 9 709 человек. Первое место по заболеваемости занимает Москва (39,7%), следом идет Московская область — 907 человек (9,3%), Санкт-Петербург — 451 случай (4,6%) и Нижегородская область — 281 случай (2,8%).

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