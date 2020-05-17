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В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

Более 100 новых случаев заболевания за сутки выявили в 10 регионах. По сравнению с предыдущим днем общий прирост составил 509 случаев
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в 42,4% случаев (4116 случаев) не было зафиксировано клинических проявлений болезни.

Накануне в России было выявлено 9200 новых случаев инфицирования, что стало минимальным показателем со 2 мая.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 281 752 человека. По этом показателю Россия находится на втором месте в мире вслед за США (и по данным университета Джона Хопкинса, и по подсчетам статистического портала Worldometer). Минздрав Испании данные по числу заболевших за сутки в на момент публикации еще не предоставил.

За последние сутки в России умерли 94 человека с коронавирусом
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Выздоровели за последние сутки 4207 человек (67 373 в общей сложности).

На первом месте по числу новых случаев заражения остается Москва. За последние сутки в столице были выявлены 3855 новых больных (в целом 142 824 человека).

Сто человек и больше заболели за последние 24 часа:

  • В Подмосковье — 907
  • В Санкт-Петербурге — 451
  • В Нижегородской области — 281
  • В Свердловской области — 160
  • В Саратовской области — 121
  • В Ханты-Мансийском автономном округе — 118
  • В Ростовской области — 115
  • В Красноярском крае — 114
  • В Ульяновской области — 101

По два человека в последние сутки заболели в Курганской области, в Ненецком автономном округе, а также на Сахалине.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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