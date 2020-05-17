В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

Более 100 новых случаев заболевания за сутки выявили в 10 регионах. По сравнению с предыдущим днем общий прирост составил 509 случаев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек. Таким образом, второй день подряд в России фиксируется меньше 10 тыс. заболевших за 24 часа.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в 42,4% случаев (4116 случаев) не было зафиксировано клинических проявлений болезни.

Накануне в России было выявлено 9200 новых случаев инфицирования, что стало минимальным показателем со 2 мая.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 281 752 человека. По этом показателю Россия находится на втором месте в мире вслед за США (и по данным университета Джона Хопкинса, и по подсчетам статистического портала Worldometer). Минздрав Испании данные по числу заболевших за сутки в на момент публикации еще не предоставил.