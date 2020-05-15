В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

Общее число летальных случаев в столице превысило 1400

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, в столице зафиксировано рекордное число летальных случаев за сутки. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован накануне — 68.

В общей сложности с начала пандемии жертвами инфекции стали 1432 человека.