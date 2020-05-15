Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Архитектурная биеннале, сериал «Нормальные люди» и балет Нью-Йорка РБК Стиль и ЦУМ, 00:20 Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам Общество, 00:18 Топ-менеджеры назвали основные проблемы работы банков на удаленке Финансы, 00:09 Путин поручил увеличить число тестов на COVID-19 Общество, 00:01 В МГУ заявили об отсутствии последствий из-за введенных Украиной санкций Политика, 15 мая, 23:47 В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом Общество, 15 мая, 23:29 Глава Подмосковья назвал число госпитализируемых пациентов с COVID-19 Общество, 15 мая, 23:27 Россия и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков Экономика, 15 мая, 23:04 Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей Общество, 15 мая, 23:02 Глава СК поручил проверить данные о невыплатах лечащим COVID-19 медикам Общество, 15 мая, 22:44 Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27 Общество, 15 мая, 22:40 Десять бизнес-процессов, где работает искусственный интеллект РБК и Сколково, 15 мая, 22:18 В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки Общество, 15 мая, 22:08 Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам Общество, 15 мая, 21:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом

Общее число летальных случаев в столице превысило 1400

За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, в столице зафиксировано рекордное число летальных случаев за сутки. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован накануне — 68.

В общей сложности с начала пандемии жертвами инфекции стали 1432 человека.

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом
Общество
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Среди регионов Москва занимает первое место по количеству смертей пациентов с COVID-19. На втором месте идет Московская область, где выявлено 253 умерших, на третьем — Санкт-Петербург с 74 жертвами (данные сайта Стопкоронавирус.рф по состоянию на 15 мая).

Столица также лидирует по числу заболевших: по последним данным штаба, на утро 14 мая в городе выявлено 135,4 тыс. инфицированных COVID-19, а во всей стране — 262,8 тыс.

Автор: Артем Филипенок
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
Общество
Власти оценили результаты лечения коронавируса препаратом от малярии
Общество
Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter