В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Таким образом, в столице зафиксировано рекордное число летальных случаев за сутки. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован накануне — 68.
В общей сложности с начала пандемии жертвами инфекции стали 1432 человека.