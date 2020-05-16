Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
В Москве зафиксировали самый низкий с 30 апреля прирост случаев COVID-19 Общество, 10:52 Горбачева, Виторган и Высоцкая прочитают стихи на фестивале BALKON Стиль, 10:49 В Крыму отменят режим всеобщей самоизоляции с 18 мая Общество, 10:48 СМИ оценили потери НБА при отмене трансляций плей-офф в $900 млн Спорт, 10:47 Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 2,5 тыс. Общество, 10:45 В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 10:42 Блокчейн жив: какая технология обеспечит новый прорыв в финтехе Quote, 10:41 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 10:30 На Ставрополье три человека погибли в аварии с машиной скорой помощи Общество, 10:28 Козы и верблюды вместо туристов: как опустела Иордания и город Петра Стиль, 10:25 Йога с Эдриен, кулинарный онлайн и Эль Фаннинг в роли Екатерины II РБК Стиль и ЦУМ, 10:19 В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. человек Общество, 10:06 Полет в «цифре»: что поможет авиаотрасли выжить после пандемии Pro, 10:05 Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи Бизнес, 10:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве зафиксировали самый низкий с 30 апреля прирост случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выявили 3 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

Это наиболее низкий показатель суточного прироста заболеваемости за май. Ранее более низкий прирост был зафиксирован 30 апреля, когда за сутки коронавирус выявили у 3093 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал о 4,7 тыс. новых случаев заражения в столице.

Всего по состоянию на 16 мая в Москве COVID-19 подтвердили у 138 969 человек. Из них 26 032 уже выздоровели, 1 432 умерли.

В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. человек
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter