В Москве зафиксировали самый низкий с 30 апреля прирост случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выявили 3 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.

Это наиболее низкий показатель суточного прироста заболеваемости за май. Ранее более низкий прирост был зафиксирован 30 апреля, когда за сутки коронавирус выявили у 3093 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал о 4,7 тыс. новых случаев заражения в столице.

Всего по состоянию на 16 мая в Москве COVID-19 подтвердили у 138 969 человек. Из них 26 032 уже выздоровели, 1 432 умерли.