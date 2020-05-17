У муфтия Северного Кавказа заподозрили коронавирус

Первый тест Исмаила Бердиева оказался положительным, второй — отрицательным. Муфтий сообщил, что находится в больнице, по его словам, он чувствует себя лучше

Исмаил Бердиев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Муфтия Северного Кавказа, председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на самого Бердиева.

По его словам, первый тест ему сделали в Кисловодске, он оказался положительным. Однако второй тест не показал наличие инфекции в организме. Бердиев сообщил, что чувствует себя лучше, в больнице он находится с четверга.

Имя муфтия оказалось на слуху в 2016 году, после того как он предложил подвергнуть процедуре обрезания всех женщин. Он объяснил это тем, что необходимо «снизить сексуальность женщин» и ограничить разврат. При этом Бердиев отметил, что обрезание не помешает женщине рожать детей.

Позже муфтий сказал, что его слова были шуткой, которую журналисты исказили. Он пояснил, что имел в виду распространенность практики женского обрезания в отдельных районах.