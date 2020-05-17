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У муфтия Северного Кавказа заподозрили коронавирус

Первый тест Исмаила Бердиева оказался положительным, второй — отрицательным. Муфтий сообщил, что находится в больнице, по его словам, он чувствует себя лучше
Исмаил Бердиев
Исмаил Бердиев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Муфтия Северного Кавказа, председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаила Бердиева госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на самого Бердиева.

По его словам, первый тест ему сделали в Кисловодске, он оказался положительным. Однако второй тест не показал наличие инфекции в организме. Бердиев сообщил, что чувствует себя лучше, в больнице он находится с четверга.

Имя муфтия оказалось на слуху в 2016 году, после того как он предложил подвергнуть процедуре обрезания всех женщин. Он объяснил это тем, что необходимо «снизить сексуальность женщин» и ограничить разврат. При этом Бердиев отметил, что обрезание не помешает женщине рожать детей.

Муфтий с Северного Кавказа выступил за обрезание всех женщин
Политика
<p>Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев</p> <p></p>

Позже муфтий сказал, что его слова были шуткой, которую журналисты исказили. Он пояснил, что имел в виду распространенность практики женского обрезания в отдельных районах.

В начале апреля стало известно о подозрении на заражение коронавирусом муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. Его госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония», позже он скончался в госпитале.

Всего в России по данным на утро 17 мая зафиксировано 281 752 случая заражения COVID-19, более 211 тыс. сейчас проходят курс лечения. С начала пандемии в стране скончался 2631 человек, более половины всех смертельных случаев приходится на Москву.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, муфтий, Карачаево-Черкесия
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