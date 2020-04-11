Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.
«Скончался сегодня, диагноз устанавливается», — заявил он. Муфтию было 63 года, сказал РБК его помощник Адам Сароев.
«РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав сообщают, что первичный тест на коронавирус у муфтия подтвердил положительный результат.
О госпитализации Абдурахмана Мартазанова стало известно 11 апреля. По словам помощника муфтия Адама Сароева, его в тяжелом состоянии поместили в больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония».