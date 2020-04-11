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Пандемия коронавируса ,  
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Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

По данным республиканского минздрава, первичный тест подтвердил у муфтия коронавирус. Накануне его госпитализировали с диагнозом «двухсторонняя пневмония»
Фото: Имамы Алимы Ингушетии / Youtube

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.

«Скончался сегодня, диагноз устанавливается», — заявил он. Муфтию было 63 года, сказал РБК его помощник Адам Сароев.

«РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав сообщают, что первичный тест на коронавирус у муфтия подтвердил положительный результат.

Муфтия Ингушетии госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество

О госпитализации Абдурахмана Мартазанова стало известно 11 апреля. По словам помощника муфтия Адама Сароева, его в тяжелом состоянии поместили в больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония».

Абдурахман Мартазанов был избран муфтием Ингушетии в июле прошлого года сроком на пять лет. До этого он 20 лет возглавлял кадият (шариатский суд) республики.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее 11 апреля минздрав Ингушетии сообщил о смерти в республике первого пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчине было 64 года.

Всего в Ингушетии подтверждено 29 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных в России превысило 13 тыс., с начала эпидемии в стране скончались 106 человек.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: Ингушетия, муфтий
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