Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

По данным республиканского минздрава, первичный тест подтвердил у муфтия коронавирус. Накануне его госпитализировали с диагнозом «двухсторонняя пневмония»

Фото: Имамы Алимы Ингушетии / Youtube

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.

«Скончался сегодня, диагноз устанавливается», — заявил он. Муфтию было 63 года, сказал РБК его помощник Адам Сароев.

«РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав сообщают, что первичный тест на коронавирус у муфтия подтвердил положительный результат.

О госпитализации Абдурахмана Мартазанова стало известно 11 апреля. По словам помощника муфтия Адама Сароева, его в тяжелом состоянии поместили в больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония».