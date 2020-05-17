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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий. В числе приоритетных — искусственный интеллект, генетика и беспилотная техника
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо приоритетно развивать высокие технологии, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», — сказал президент.

В числе новых технологий, на базе которых будет развиваться Россия, президент назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», — подчеркнул президент.

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Он также отметил высокотехнологичные виды вооружения, которыми обладает Россия, и подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у одной страны. «Как это мы могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров. Это было бы абсолютно невозможно, но мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал», — сказал Путин.

Он призвал опираться на достижения российских специалистов, но также обращать внимание на то, что происходит в других странах. «Конечно, мы должны смотреть открытыми глазами на то, что в мире происходит, смотреть, кто и где по каким направлениям ушел вперед, но, используя свои конкурентные преимущества, двигаться дальше», — пояснил президент.

Интервью Путина было записано еще в сентябре 2019 года, однако в эфире оно появилось впервые.

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Фото: Иван Юдин / ТАСС

В мае 2019 года Путин заявил, что борьба за технологическое лидерство в мире стала полем для глобальной конкуренции. В числе активно развивающихся технологий президент назвал искусственный интеллект. По его словам, страна, обеспечившая себе монополию в этой области, станет властелином мира.

Позже, в начале июня 2019 года, глава государства заявил о создании стратегии развития искусственного интеллекта в России. По словам Путина, к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз. Мировой ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта будет увеличиваться на 1,2% каждый год, подчеркнул он.

России необходимо развиваться и в области генетических разработок, отмечал Путин в мае 2020 года. По его словам, эта программа сопоставима по масштабам с атомными и космическими проектами ХХ века. Президент пояснил, что имеет в виду генетические разработки в разных областях — медицине, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других. «Мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал», — сказал Владимир Путин.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Путин, высокие технологии
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