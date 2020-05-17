Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий. В числе приоритетных — искусственный интеллект, генетика и беспилотная техника

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо приоритетно развивать высокие технологии, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», — сказал президент.

В числе новых технологий, на базе которых будет развиваться Россия, президент назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование. «Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют», — подчеркнул президент.

Он также отметил высокотехнологичные виды вооружения, которыми обладает Россия, и подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у одной страны. «Как это мы могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров. Это было бы абсолютно невозможно, но мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал», — сказал Путин.