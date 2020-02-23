Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

Сергей Шойгу и Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, передает ТАСС.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными», — сказал он. Глава государства уточнил, что во все виды войск поступит «новейшее вооружение» — лазерные и гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. «По ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — добавил Путин.

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