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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин заявил о создании стратегии развития искусственного интеллекта

Правительство подготовило стратегию по развитию искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

По его словам, пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика».

Ссылаясь на экспертов, Путин заметил, что дополнительный рост мирового ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. «Это вдвое больше того воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в начале XXI века», — добавил президент.

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Путин также отметил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка 0,5 трлн руб.

В конце мая Путин утверждал, что, если какой-то стране удастстя обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то она станет «властелином мира». Тогда российский президент заметил, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции.

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В 2017 году Путин говорил, что развитие искусственного интеллекта несет не только новые возможности, но и новые угрозы. Он отмечал, что, если Россия станет лидером в этой сфере, то будет «делиться со всем миром», как делится атомными и ядерными технологиями.

Теги: Владимир Путин, искусственный интеллект, «Росатом», ПМЭФ
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