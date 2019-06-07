Путин заявил о создании стратегии развития искусственного интеллекта

Правительство подготовило стратегию по развитию искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

По его словам, пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика».

Ссылаясь на экспертов, Путин заметил, что дополнительный рост мирового ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. «Это вдвое больше того воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в начале XXI века», — добавил президент.

Путин также отметил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка 0,5 трлн руб.